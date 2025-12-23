إيفان أوس: أوكرانيا تطالب بضمانات أمنية ملزمة من أوروبا والولايات المتحدة

قال الدكتور إيفان أوس، مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني، إن أوكرانيا شهدت هجومًا روسيًا واسع النطاق خلال الليلة الماضية، ما يقلل من فرص نجاح المحادثات السياسية التي يجري الحديث عنها حاليًا على المستوى الدولي.

وأضاف «أوس»، خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الهجوم الأخير يؤكد أن الأجواء الراهنة لا تشير إلى نتائج مثمرة للمفاوضات في ظل استمرار العمليات العسكرية الروسية، رغم الحديث المتكرر عن مسارات دبلوماسية تسعى إلى إنهاء الصراع.

وتابع، أن أوكرانيا تطالب بضمانات أمنية واضحة وملزمة، سواء من الجانب الأوروبي أو من الولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على ضرورة أن تتحول هذه الضمانات إلى جزء من التشريعات الرسمية التي تقدمها هذه الأطراف لأوكرانيا.

وأشار، إلى أن غياب الضمانات الأمنية يذكّر بتجربة أوكرانيا السابقة بعد تخليها عن ترسانتها النووية بموجب مذكرة بودابست، حيث لم تحصل على ضمانات حقيقية، الأمر الذي أدى لاحقًا إلى فقدان أراضٍ أوكرانية في عام 2014، وتكرر ذلك مجددًا في عام 2022، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع يجعل أي محادثات حالية غير مثمرة في ظل غياب التزامات أمنية ملزمة.