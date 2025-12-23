محلل سياسي: روسيا لا تريد أن تكون أوكرانيا طرفا فاعلا أو ضاغطا عليها

قال ياسر ثابت، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن هناك مسارات متعددة للتوصل لاتفاق بين الأطراف المعنية، وخاصة بين روسيا وأوكرانيا سواء برعاية أمريكية أو أوروبية، ولكن من المهم أن نتحدث عن 3 نقاط بالغة الأهمية، وهي الأكثر حسما لمستقبل العلاقات الروسية الأوروبية أولا والروسية الأوكرانية ثانيا.

وأضاف ثابت، خلال لقائه عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن النقطة الأولى تتعلق بترسيم الحدود أو ماذا يطلب الجانب الروسي من الأراضي الأوكرانية سواء إقليم دونيتسك وزابوريجيا أو أراضي وأقاليم تم ضمها بطرق مختلفة، وهل ستعاد من روسيا أم لا؟، وثانيا هو تحييد أوكرانيا، فهي مسألة مهمة للغاية وهي أولوية بالغة بالنسبة لموسكو خلال هذه المرحلة.

وتابع أن روسيا لا تريد أن تكون أوكرانيا طرفا فاعلا أو ضاغطا أو مؤثرا على الجانب الروسي الآن أو مستقبلا خصوصا أنها رأس حربة بالنسبة للوضع الروسي الأوكراني ووضع روسيا على الخريطة بشكل عام.

واستطرد أن النقطة الثالثة وهي الأكثر خطورة هي العلاقات مع الناتو؛ فهو يضغط على الأراضي الروسية والمصالح الروسية، وهو سبب رئيسي للحرب فهو الطرف الذي يحاول أن يجعل الأمور في تصاعد بما يحاصر المصالح والأراضي الروسية، مشيرا إلى أن هذه النقاط هي التحدي الرئيسي سواء لخطة ترامب أو لخطة فرنسا نيابة عن أوروبا للتقارب البراجماتي بين كل من أوروبا وروسيا.