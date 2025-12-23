آخر تحديث.. سعر لتر البنزين بجميع أنواعه اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

يهتم الجميع بأسعار الوقود لأنها تؤثر بشكل كبير على جميع الأسعار في الدولة.

وقد أعلنت وزارة البترول زيادة جديدة في أسعار الوقود يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، حيث تم تطبيق الأسعار الجديدة ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا.

جاءت الزيادة في جميع أنواع المحروقات بمتوسط ارتفاع يقارب 12%، وشملت البنزين بأنواعه، والسولار، والكيروسين، إضافة إلى أسطوانات البوتاجاز المنزلية.

أسعار الوقود اليوم

وتستقر الأسعار في محطات الوقود اليوم، الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، وفيما يلي نستعرض لكم أسعار الوقود في مصر لليوم:



أسعار البنزين اليوم :

سجل سعر بنزين 80 نحو 17.75 جنيه للتر.

وسجل سعر بنزين 92 نحو 19.25 جنيه للتر.

فيما سجل سعر بنزين 95 نحو 21 جنيهًا للتر.

سعر السولار سجل نحو 17.5 جنيه للتر.

و سعر غاز تموين السيارات سجل نحو 10 جنيهات للمتر المكعب.

غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية

غاز الصب الصناعي: 16،000 جنيه للطن.

سعر أنبوبة الغاز اليوم:

وقد تغير سعر الأسطوانة المنزلية أيضاً من شهر أكتوبر الماضى، وسجل سعر الأنبوبة سعة 12.5 كيلوجرام من 200 إلى 225 جنيها.

كما تراوح سعر الأسطوانة التجارية من 400 إلى 450 جنيها.