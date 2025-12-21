أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025

أسعار البنزين والسولار في مصر .. يواصل قطاع كبير من المواطنين متابعة أسعار البنزين والسولار في مصر بشكل يومي لما لها من تأثير مباشر على حركة النقل وتكلفة المعيشة وأسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية، خصوصًا في ظل اعتماد قطاعات واسعة من الأنشطة الاقتصادية على الوقود بأنواعه المختلفة.

ومع حلول اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 يزداد اهتمام أصحاب السيارات الخاصة وسائقي النقل الجماعي والبضائع بمعرفة أحدث الأسعار الرسمية المطبقة داخل محطات الوقود، في ظل حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها سوق الطاقة خلال الفترة الحالية.

استقرار سوق الوقود محليا

تشير المتابعة اليومية لحركة سوق الوقود إلى استمرار حالة الاستقرار في أسعار البنزين والسولار من دون تسجيل أي زيادات جديدة، وهو ما ينعكس مباشرةً على استقرار نسبي في تكلفة المواصلات وأسعار الخدمات المرتبطة بها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انتظام ضخ الكميات المطلوبة لمحطات الوقود على مستوى الجمهورية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون معوقات.

أسعار السولار اليوم في محطات الوقود

سجلت أسعار السولار اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 داخل محطات الوقود الأسعار الآتية، والتي تعد من أكثر ما يبحث عنه المواطنون نظرًا لاعتماد وسائل النقل الثقيلة وسيارات الأجرة على السولار بشكل أساسي.

سعر لتر السولار بلغ 17٫50 جنيهًا.

قيمة 20 لتر سولار سجلت 350 جنيهًا.

قيمة 30 لتر سولار سجلت 525 جنيهًا.

قيمة 40 لتر سولار سجلت 700 جنيه.

قيمة 50 لتر سولار سجلت 875 جنيهًا.

قيمة 60 لتر سولار سجلت 1050 جنيهًا.

أسعار البنزين اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025

تعد أسعار البنزين من المؤشرات اليومية المهمة التي يتابعها مالكو السيارات الخاصة بشكل مستمر، وقد استقرت أسعار البنزين اليوم عند المستويات الآتية من دون أي تغيير:

سعر لتر بنزين 95 بلغ 21 جنيهًا.

سعر لتر بنزين 92 بلغ 19٫25 جنيهًا.

سعر لتر بنزين 80 بلغ 17٫75 جنيهًا.

أسعار أنابيب الغاز اليوم في مصر

إلى جانب أسعار البنزين والسولار، تحظى أسعار أنابيب الغاز باهتمام واسع من المواطنين، سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري، وقد شهدت أسعار أنابيب الغاز اليوم استقرارًا ملحوظًا عند المستويات الرسمية المعتمدة.

سعر أسطوانة الغاز المنزلية سجل 225 جنيهًا.

سعر أسطوانة الغاز التجارية سجل 450 جنيهًا.

سعر غاز قمائن الطوب بلغ 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

سعر غاز الصب للصناعات سجل 16 ألف جنيه للطن.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات

يواصل الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات دوره الحيوي كبديل اقتصادي للوقود التقليدي، وتطبق الأسعار الحالية وفق نظام الشرائح المعتمد للاستهلاك المنزلي، وجاءت الأسعار اليوم على النحو الآتي.

سعر الشريحة الأولى من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا بلغ 4 جنيهات.

سعر الشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا بلغ 5 جنيهات.

سعر الشريحة الثالثة لأكثر من 60 مترًا مكعبًا بلغ 7 جنيهات.

تأثير الأسعار على المواطنين والأسواق

يسهم استقرار أسعار الوقود اليوم في الحفاظ على توازن نسبي في تكاليف النقل والخدمات، الأمر الذي ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية في الأسواق، إذ تعتمد سلاسل الإمداد والتوزيع على الوقود بوصفه عنصرًا رئيسيًا في نقل البضائع بين المحافظات، ويأمل المواطنون في استمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة لما له من أثر إيجابي على ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية.

متابعة يومية واهتمام متزايد

يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة أسعار البنزين والسولار والغاز بشكل يومي من مصادر رسمية وموثوقة، خصوصًا مع تزايد عمليات البحث عبر محركات البحث المختلفة عن الأسعار المحدثة داخل محطات الوقود، ويعكس هذا الاهتمام مدى ارتباط أسعار الطاقة بالحياة اليومية والقرارات الاقتصادية للأفراد.