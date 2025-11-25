أسعار البنزين والسولار الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم .. شهدت أسعار البنزين والسولار في السوق المحلي المصري الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين على حد سواء، وذلك بعد أن أصبحت أسعار الوقود من أبرز العوامل المؤثرة على تكلفة المعيشة والنقل والأسعار في مختلف القطاعات.

هذا الاستقرار يجيء في ظل ترقب واسع لأي تغييرات محتملة، خصوصًا مع التطورات العالمية في أسواق النفط والتقلبات في أسعار الصرف التي تؤثر على تكلفة الاستيراد المحلي.

واقرأ أيضًا:

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الأسعار الحالية للبنزين والسولار تعكس التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي، كما أنها تتماشى مع الأسعار العالمية للخام ومشتقاته، مع الأخذ في الحسبان السياسات الحكومية لضبط الأسعار بما يخدم المستهلكين ويحد من أي زيادات مفاجئة.

أسعار البنزين الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

جاءت أسعار البنزين في السوق المحلية يوم الثلاثاء على النحو الآتي:

سعر لتر بنزين «95» نحو 21 جنيهًا

سعر لتر بنزين «92» نحو 19.25 جنيهًا

سعر لتر بنزين «80» نحو 17.75 جنيهًا

ويعد بنزين 95 الأعلى سعراً نظرًا لجودته واستخدامه في معظم السيارات الحديثة، بينما يلجأ أصحاب السيارات الاقتصادية إلى بنزين 92 أو 80 بما يتناسب مع متطلبات محركات سياراتهم وتوفير الوقود.

أسعار السولار الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

أما أسعار السولار فقد سجلت استقرارًا أيضًا، حيث بلغ سعر لتر السولار نحو 17.50 جنيهًا للتر الواحد، فيما سجل سعر المتر المكعب من غاز تموين السيارات نحو 10 جنيهات.

ويعد السولار الخيار الرئيسي لقطاع النقل والمركبات الثقيلة، كما أن ثبات سعره يسهم في استقرار أسعار النقل الداخلي والتجاري، ويقلل من أي تأثير مباشر على أسعار السلع.

أسعار أنبوبة الغاز في مصر

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، جاءت أسعار أنابيب الغاز المنزلي والتجاري يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 كما في الآتي:

سعر الأسطوانة المنزلية نحو 225 جنيهًا

سعر الأسطوانة التجارية نحو 450 جنيهًا

غاز قمائن الطوب نحو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية

غاز الصب المستخدم في الصناعات نحو 16.000 جنيه للطن

ويأتي تحديد هذه الأسعار ضمن سياسة الحكومة لضبط سوق الغاز، بما يضمن وصول المادة إلى المنازل والمصانع بأسعار عادلة، ويتيح للمستهلك التخطيط المالي وفق أسعار الوقود المتاحة.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات

أما أسعار الغاز الطبيعي فقد جاءت على النحو الآتي حسب الشريحة:

الشريحة الأولى من 0 إلى 30 م³ سجلت نحو 4 جنيهات

الشريحة الثانية من 31 إلى 60 م³ سجلت نحو 5 جنيهات

الشريحة الثالثة أكثر من 60 م³ سجلت نحو 7 جنيهات

وتسهم هذه الأسعار في تنظيم الاستهلاك المنزلي والصناعي، مع مراعاة قدرة المواطن على تحمل التكاليف، وتساعد في توزيع استهلاك الغاز بشكل متوازن لتفادي أي نقص أو ضغط على الشبكة.

تحليل تأثير أسعار الوقود على السوق المحلي

يلعب ثبات أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي دورًا رئيسيًا في ضبط أسعار النقل والتوزيع، ما يؤثر مباشرة على تكلفة السلع والخدمات في مختلف القطاعات.

ويعد القطاع الصناعي والنقل التجاري أكثر القطاعات استفادة من استقرار أسعار الوقود، حيث يتمكن أصحاب المصانع وشركات النقل من التخطيط المالي دون مواجهة زيادات مفاجئة في المصاريف التشغيلية.

كما يراقب المواطنون هذه الأسعار بشكل يومي، خاصة مع تزايد تكلفة المعيشة والاعتماد الكبير على السيارات الخاصة ووسائل النقل المختلفة، ما يجعل متابعة الأسعار الرسمية أمرًا ضروريًّا لتحديد ميزانية الأسرة بشكل صحيح.