لتوفير البنزين والأداء.. أفضل سيارات الفئة الاقتصادية في 2026

شهد سوق السيارات المصري مع بداية شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه، ما يعكس تحركا واضحا من الشركات؛ لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أفضل سيارات الفئة الاقتصادية في 2026:

1- رينو تاليانت

تتميز رينو تاليانت موديل 2026 بمواصفات تجعلها سيارة سيدان اقتصادية وعملية، وتعمل بمحرك صغير وموفر للوقود، تأتي بمحرك 1.0 لتر (999 سي سي) مزود بشاحن توربيني (3 سلندر)، يولد قوة 100 حصان وعزم دوران 140 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

فيما يتعلق باستهلاك الوقود، تعتبر السيارة واحدة من أفضل السيارات الاقتصادية في فئتها في السوق المصري، يبلغ متوسط استهلاكها للوقود حوالي 5.6 لتر لكل 100 كم في الدورة المجمعة.

أما عن سعر السيارة رينو تاليانت :

- فئة Evolution ‎ بسعر ‏699,000 جنيه

‏- فئة Techno ‎ بسعر ‏‏799,000 جنيه

2- هيونداي أكسنت

تأتي هيونداي أكسنت موديل2026 بمواصفات تجعلها خيار شائع في السوق المصري، حيث تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر يولد قوة 125 حصانًا عند 6300 دورة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى يبلغ 156 نيوتن متر، يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تقليدي من 4 سرعات.

تقدم السيارة كفاءة وقود جيدة ومقبولة في فئتها السعرية، يبلغ متوسط استهلاكها للوقود حوالي 6.5 إلى 6.9 لتر لكل 100 كم. كما أن سعة خزان الوقود تبلغ 43 لترا.

أما عن سعر السيارة هيونداي اكسنت RB :

‏- فئة GL ‎ بسعر ‏‏‏779,900 ‏جنيه

- فئة SR ‎ بسعر ‏‏‏809,900 ‏جنيه

- فئة DAB ABS ‎ بسعر ‏‏‏850,000 ‏جنيه

- فئة Highline ‎ بسعر ‏‏899,000‏ جنيه

3- نيسان صني

تأتي نيسان صني موديل 2026 بمواصفات تجعلها سيارة سيدان عملية وشعبية للغاية في السوق المصري، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يولد قوة 108 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى يبلغ 134 نيوتن متر.

فيما يتعلق باستهلاك الوقود، تصنف السيارة كموفرة واقتصادية من الطراز الأول، يبلغ متوسط استهلاكها للوقود حوالي 6.9 لتر لكل 100 كم.

أما عن سعر السيارة نيسان صنى:

‏- فئةBaseline ‎ بسعر ‏‏645,000 جنيه

‏- فئةBaseline ‎ اتوماتيك ‏بسعر ‏‏690,000 جنيه

‏- فئة plus‎ بسعر ‏‏745,000 جنيه

‏- فئةSuper Saloon ‎ بسعر ‏‏795,000 جنيه

4- هيونداي إلنترا

تأتي هيونداي إلنترا موديل 2026 في السوق المصري بمواصفات تجعلها سيارة سيدان عائلية مدمجة متطورة، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر يولد قوة 127.5 حصانا عند 6300 دورة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى يبلغ 155 نيوتن متر، يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات أو من نوع CVT في بعض الأسواق.

فيما يخص استهلاك البنزين، تقدم السيارة كفاءة جيدة ومقبولة مقارنة بحجم محركها وأدائها، يبلغ متوسط استهلاكها للوقود حوالي 6.7 إلى 6.8 لتر لكل 100 كم في الدورة المجمعة .

أما عن سعر السيارة هيونداي إلنترا اى دى:

‏- فئة Smart ‎ بسعر ‏‏945,000 جنيه

‏- فئة Modern ‎ بسعر ‏‏1,030,000 جنيه

‏- فئة Top Line بسعر ‏‏1,135,000 جنيه

5- تويوتا كورولا

تأتي تويوتا كورولا موديل 2026 في السوق المصري بمواصفات تجعلها واحدة من أبرز سيارات السيدان المدمجة وأكثرها موثوقية، تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر (1598 سي سي) يعمل بنظام VVT-i، ويولد قوة 120 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى يبلغ 154 نيوتن متر، يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

فيما يخص استهلاك البنزين، تتميز السيارة بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، مما يجعلها خيار اقتصادي للغاية، يبلغ متوسط استهلاكها للوقود حوالي 6.8 لتر لكل 100 كم في الدورة المجمعة.

أما عن سعر السيارة تويوتا كورولا:

‏- فئة Active ‎ بسعر ‏‏1,150,000 جنيه

‏- فئة Comfort ‎ بسعر ‏‏1,250,000 جنيه

‏- فئة SMART ‎ بسعر ‏‏1,350,000 جنيه

‏- فئة Elegance ‎ بسعر ‏‏1,500,000 جنيه.