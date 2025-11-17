قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات النواب غدا في الثانية ظهرا
وظائف خالية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.. قدم الآن
الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
المحصول باظ.. سبب مشاجرة بين 9 أشخاص بالدقهلية
كجوك: الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي
مصر تفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بعد تعادل 1-1
مصر وكاب فيردي| ركلات الترجيح تحدد صاحب المركز الثالث بدورة العين الودية
مفتي الجمهورية يعزي أسر المعتمرين الهنود المتوفين في حادث قرب المدينة المنورة
مصطفى محمد يرفض الخروج للتبديل قبل نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
تامر أمين: الرئيس السيسي دشن محطة فارقة في المسار الديمقراطي بمصر
دينا أبو الخير توضح الحكمة النبوية من سُنِّة لعق الأصابع.. فيديو
هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لتوفير البنزين والأداء.. أفضل سيارات الفئة الاقتصادية في 2026

سيارات الفئة الاقتصادية
سيارات الفئة الاقتصادية
كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري مع بداية شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه، ما يعكس تحركا واضحا من الشركات؛ لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أفضل سيارات الفئة الاقتصادية في 2026:

1- رينو تاليانت 

تتميز رينو تاليانت موديل 2026 بمواصفات تجعلها سيارة سيدان اقتصادية وعملية، وتعمل بمحرك صغير وموفر للوقود، تأتي بمحرك 1.0 لتر (999 سي سي) مزود بشاحن توربيني (3 سلندر)، يولد قوة 100 حصان وعزم دوران 140 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT. 

فيما يتعلق باستهلاك الوقود، تعتبر السيارة واحدة من أفضل السيارات الاقتصادية في فئتها في السوق المصري، يبلغ متوسط استهلاكها للوقود حوالي 5.6 لتر لكل 100 كم في الدورة المجمعة.

أما عن سعر السيارة رينو تاليانت :

- فئة Evolution ‎ بسعر ‏699,000 جنيه    

‏- فئة Techno ‎ بسعر ‏‏799,000 جنيه

2- هيونداي أكسنت 

تأتي هيونداي أكسنت موديل2026  بمواصفات تجعلها خيار شائع في السوق المصري، حيث تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر يولد قوة 125 حصانًا عند 6300 دورة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى يبلغ 156 نيوتن متر، يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تقليدي من 4 سرعات. 

تقدم السيارة كفاءة وقود جيدة ومقبولة في فئتها السعرية، يبلغ متوسط استهلاكها للوقود حوالي 6.5 إلى 6.9 لتر لكل 100 كم. كما أن سعة خزان الوقود تبلغ 43 لترا. 

أما عن سعر السيارة هيونداي اكسنت RB :

‏- فئة GL ‎ بسعر ‏‏‏779,900 ‏جنيه

- فئة SR ‎ بسعر ‏‏‏809,900 ‏جنيه

- فئة DAB ABS ‎ بسعر ‏‏‏850,000 ‏جنيه

- فئة Highline ‎ بسعر ‏‏899,000‏ جنيه

3- نيسان صني 

تأتي نيسان صني موديل 2026 بمواصفات تجعلها سيارة سيدان عملية وشعبية للغاية في السوق المصري، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يولد قوة 108 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى يبلغ 134 نيوتن متر. 

فيما يتعلق باستهلاك الوقود، تصنف السيارة كموفرة واقتصادية من الطراز الأول، يبلغ متوسط استهلاكها للوقود حوالي 6.9 لتر لكل 100 كم. 

أما عن سعر السيارة نيسان صنى:

‏- فئةBaseline ‎ بسعر ‏‏645,000 جنيه      

‏- فئةBaseline ‎ اتوماتيك ‏بسعر ‏‏690,000 جنيه  

‏- فئة plus‎ بسعر ‏‏745,000 جنيه

‏- فئةSuper Saloon ‎ بسعر ‏‏795,000 جنيه

4- هيونداي إلنترا 

تأتي هيونداي إلنترا موديل 2026 في السوق المصري بمواصفات تجعلها سيارة سيدان عائلية مدمجة متطورة، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر يولد قوة 127.5 حصانا عند 6300 دورة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى يبلغ 155 نيوتن متر، يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات أو من نوع CVT في بعض الأسواق.

فيما يخص استهلاك البنزين، تقدم السيارة كفاءة جيدة ومقبولة مقارنة بحجم محركها وأدائها، يبلغ متوسط استهلاكها للوقود حوالي 6.7 إلى 6.8 لتر لكل 100 كم في الدورة المجمعة .

أما عن سعر السيارة هيونداي إلنترا اى دى:

‏- فئة Smart ‎ بسعر ‏‏945,000 جنيه  

‏- فئة Modern ‎ بسعر ‏‏1,030,000 جنيه

‏- فئة Top Line بسعر ‏‏1,135,000 جنيه

5- تويوتا كورولا 

تأتي تويوتا كورولا موديل 2026 في السوق المصري بمواصفات تجعلها واحدة من أبرز سيارات السيدان المدمجة وأكثرها موثوقية، تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر (1598 سي سي) يعمل بنظام VVT-i، ويولد قوة 120 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى يبلغ 154 نيوتن متر، يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

فيما يخص استهلاك البنزين، تتميز السيارة بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، مما يجعلها خيار اقتصادي للغاية، يبلغ متوسط استهلاكها للوقود حوالي 6.8 لتر لكل 100 كم في الدورة المجمعة.

أما عن سعر السيارة تويوتا كورولا:

‏- فئة Active ‎ بسعر ‏‏1,150,000 جنيه

‏- فئة Comfort ‎ بسعر ‏‏1,250,000 جنيه   

‏- فئة SMART ‎ بسعر ‏‏1,350,000 جنيه    

‏- فئة Elegance ‎ بسعر ‏‏1,500,000 جنيه.  

سوق السيارات المصري السيارات أفضل سيارات الفئة الاقتصادية سيارات الفئة الاقتصادية رينو تاليانت هيونداي أكسنت نيسان صني هيونداي إلنترا تويوتا كورولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

ترشيحاتنا

المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن

حسام الخولي: تصريحات الرئيس السيسي بشان العملية الإنتخابية مثلت دعما قويا لمسار الديموقراطية

د.حسام بدراوي

الانتخابات.. حسام بدراوي يشيد ببيان الرئيس السيسي اليوم

احمد موسى

حسام بدراوي يقدم حلقة على مسؤوليتي بدل أحمد موسى

بالصور

بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها.. تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين

بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين
بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين
بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين

لتوفير البنزين والأداء.. أفضل سيارات الفئة الاقتصادية في 2026

سيارات الفئة الاقتصادية
سيارات الفئة الاقتصادية
سيارات الفئة الاقتصادية

بشعر مبلل.. غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بجلسة تصوير جريئة.. صور

غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك ..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك

فيديو

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد