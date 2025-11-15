بعد التخفيضات.. ارخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر ‏

شهد سوق السيارات المصري مع بداية شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه، ما يعكس تحركا واضحا من الشركات؛ لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ارخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر‏، بعد موجة التخفيضات داخل السوق المحلي:

‏1- نيسان صني

تأتي نيسان صني موديل 2026 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 108 حصان وعزم دوران يبلغ 134 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات (أو يدوي في بعض الفئات الأساسية).

وتتميز السيارة باستهلاك وقود منخفض يبلغ حوالي 6.9 لتر لكل 100 كم، وتشتمل على أنظمة أمان أساسية مثل وسائد هوائية أمامية ونظامي ABS و EBD، تشمل المواصفات مساحة تخزين خلفية بسعة 490 لتر وقاعدة عجلات تبلغ 2600 ملم.

أما سعر السيارة نيسان صني موديل 2026:

- فئة Baseline بسعر 645,000 جنيه

- فئة Baseline بسعر 690,000 جنيه

‏- فئة plus بسعر 745,000 جنيه

‏- فئة Super Saloon بسعر 795,000 جنيه

2- بي واي دي F3‎‏

تتميز سيارة بي واي دي F3 موديل 2025، بمحرك 1.5 لتر بقوة 108 حصان وعزم دوران 145 نيوتن.متر، مع خيارات ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي CVT.

وتتميز السيارة باستهلاك وقود اقتصادي يبلغ حوالي 6.3 لتر لكل 100 كم، وتأتي مجهزة بأنظمة الأمان مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

أما سعر السيارة ‏بي واي دي ‏F3‎‏ موديل 2025‏

- فئة ‏مانيوال بسعر 650,000 جنيه

‏- فئة ‏اتوماتيك بسعر 730,000 جنيه

3- بروتون ساجا

تتميز بروتون ساجا موديل 2026 بمحرك سعة 1.3 لتر بقوة 94 حصانًا، وناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات، كما تشمل المواصفات شاشة لمس 7 بوصة، نظام صوتي مع 4 مكبرات صوت، ووسائل أمان مثل وسادتين هوائيتين ونظام منع انغلاق المكابح (ABS) وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD).

وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية تبلغ 420 لترا، مع أبعاد طول 4331 مم، وعرض 1689 مم، وارتفاع 1491 مم.

أما سعر السيارة ‏بروتون ساجا موديل 2026 ‏

‏- فئة ‏Premium بسعر 649,900 جنيه

4- شيري أريزو 5

تتميز شيري أريزو 5 موديل 2025، بمحرك 1.5 لتر ينتج 114 إلى 115 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي CVT أو يدوي، مع أنظمة أمان مثل الوسائد الهوائية ونظام منع انغلاق المكابح (ABS).

وتتضمن تجهيزاتها مقاعد مريحة، وتكييف، وشاشات تعمل باللمس في الفئات الأعلى، وفتحة سقف، وكاميرا خلفية.

اما عن سعر شيري أريزو 5 موديل 2025‏

‏- فئة ‏بيز لاين بسعر 655,000 جنيه

‏- فئة‏ BASELINE Leather بسعر 705,000 جنيه

‏- فئة HIGHLINE بسعر 735,000 جنيه

5- شيفروليه ‏أوبترا

تأتي شيفروليه أوبترا موديل 2026، بمواصفات تجمع بين الأداء الاقتصادي والمزايا العصرية، فهي مجهزة بمحرك سعة 1.5 لتر يولد قوة 98 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مع نظام تعليق يعزز الثبات.

تشمل التجهيزات الداخلية شاشة لمس 8 بوصة تدعم Android Auto وApple CarPlay، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بينما تتوفر أنظمة أمان مثل الوسائد الهوائية الأمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل (EBD).

أما عن أسعار شيفروليه أوبترا موديل 2026‏

‏- فئة Ls بسعر 724,900 جنيه

‏- فئة Lt بسعر 749,900 جنيه