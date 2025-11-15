أبل تحدث ثورة في السفر: القبول الرسمي للهوية الرقمية بالمطارات الأمريكية

في تطور نوعي يعكس توجهات العالم الرقمي، أعلنت آبل رسميًا بدء اعتماد الهوية الرقمية في تطبيق Apple Wallet لدخول المطارات الأمريكية، مما يفتح المجال أمام ثورة حقيقية في إدارة الهوية والسفر.

ويتيح التحديث للمسافرين استخدام هواتفهم المحمولة لإثبات هوياتهم عند نقاط التفتيش الأمنية وفي مكاتب شركات الطيران، دون الحاجة لحمل بطاقات الهوية التقليدية.

مزايا الهوية الرقمية مع Apple

تأتي الميزة الجديدة بالشراكة مع بعض الولايات الأمريكية وهيئات النقل، حيث تقوم الهوية الرقمية بحفظ بيانات المسافر بأمان وتشفيرها، مع التحكم الكامل في مشاركة المعلومات بالاعتماد على تقنيات الحماية الخاصة بآبل.

أصبح بالإمكان الآن تخطي الطوابير عبر مسح سريع للهاتف، مع تقليل فرص فقدان أو سرقة البطاقات المادية.

توسّع الميزة وتفاعل السلطات

وأكد مطار لوس أنجلوس الدولي ومطارات أخرى على دعم الهوية الرقمية باعتبارها نقلة في راحة المسافرين وسرعة إنهاء الإجراءات.

وتستعد المزيد من الولايات لاعتماد النظام، مع توقعات بأن يمتد مستقبلاً ليشمل دولاً أخرى حول العالم.

آراء المستخدمين وخبراء التقنية

لقيت الميزة الجديدة ترحيباً كبيراً بين مستخدمي أجهزة آبل، كما أشاد الخبراء بسرعة استجابة الشركة للاحتياجات المعاصرة، معتبرين أن الخطوة تشكل نموذجاً للثقة بين التقنية والجهات الحكومية.

مع دخول الهوية الرقمية حيز التنفيذ، يعزز الابتكار الذي قدمته آبل توجه العالم نحو الاستغناء عن الوثائق الورقية، ما ينبئ بمستقبل أكثر أماناً وراحة للمسافرين حول العالم، ويفتح الباب أمام حلول ذكية تعتمد على الهواتف في كافة مناحي الحياة اليومية.