قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسلسل كارثة طبيعية يتحقق على أرض الواقع .. مصرية تتفاجأ بحملها في 9 أجنة
العرب يفتحون الأبواب لليوان الصيني.. دخول هادئ بلا صدام مع الدولار
محافظ أسيوط يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي
أسعار الرحلات النيلية في أسوان حسب الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة
ناقد رياضي يكشف مفاجأة مدوية بشأن صفقة الأهلي الجديدة.. ما الجديد؟
فرحة ممزوجة بالآلام | إعلان نتيجة الثانوية العامة في غزة.. وشهيدة من الأوائل
أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل 5640 جنيها|فيديو
روبيكون.. وحدة قوات روسية تغير ديناميكيات حرب المسيرات في أوكرانيا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
أبرز مباريات اليوم السبت 15-11-2025 والقنوات الناقلة
مجلس الأمن يصوت الإثنين على مشروع القرار الأمريكي بشأن خطة ترامب في غزة
بالأسماء ..إصابة 30 شخصا في انقلاب أتوبيس بالوادى الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تحدث ثورة في السفر: القبول الرسمي للهوية الرقمية بالمطارات الأمريكية

آبل
آبل
احمد الشريف

في تطور نوعي يعكس توجهات العالم الرقمي، أعلنت آبل رسميًا بدء اعتماد الهوية الرقمية في تطبيق Apple Wallet لدخول المطارات الأمريكية، مما يفتح المجال أمام ثورة حقيقية في إدارة الهوية والسفر. 

ويتيح التحديث للمسافرين استخدام هواتفهم المحمولة لإثبات هوياتهم عند نقاط التفتيش الأمنية وفي مكاتب شركات الطيران، دون الحاجة لحمل بطاقات الهوية التقليدية.

مزايا الهوية الرقمية مع Apple

تأتي الميزة الجديدة بالشراكة مع بعض الولايات الأمريكية وهيئات النقل، حيث تقوم الهوية الرقمية بحفظ بيانات المسافر بأمان وتشفيرها، مع التحكم الكامل في مشاركة المعلومات بالاعتماد على تقنيات الحماية الخاصة بآبل.

 أصبح بالإمكان الآن تخطي الطوابير عبر مسح سريع للهاتف، مع تقليل فرص فقدان أو سرقة البطاقات المادية.

توسّع الميزة وتفاعل السلطات

وأكد مطار لوس أنجلوس الدولي ومطارات أخرى على دعم الهوية الرقمية باعتبارها نقلة في راحة المسافرين وسرعة إنهاء الإجراءات. 

وتستعد المزيد من الولايات لاعتماد النظام، مع توقعات بأن يمتد مستقبلاً ليشمل دولاً أخرى حول العالم.

آراء المستخدمين وخبراء التقنية

لقيت الميزة الجديدة ترحيباً كبيراً بين مستخدمي أجهزة آبل، كما أشاد الخبراء بسرعة استجابة الشركة للاحتياجات المعاصرة، معتبرين أن الخطوة تشكل نموذجاً للثقة بين التقنية والجهات الحكومية.

مع دخول الهوية الرقمية حيز التنفيذ، يعزز الابتكار الذي قدمته آبل توجه العالم نحو الاستغناء عن الوثائق الورقية، ما ينبئ بمستقبل أكثر أماناً وراحة للمسافرين حول العالم، ويفتح الباب أمام حلول ذكية تعتمد على الهواتف في كافة مناحي الحياة اليومية.

Apple Wallet تطبيق Apple Wallet آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

موظف الإسكندرية القتيل

أطلق عليه الرصاص وضربه بضهر المسدس..اعترافات المتهم بإنهاء حياة موظف الإسكندرية

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

انصار المرشح

الداخلية: إجراءات قانونية تجاه أنصار مرشح برلمانى بالشروق.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تواجه الرشوة بإطلاق قوافل توعوية موسعة في مراكز الشباب

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر ونائب شئون التعليم والطلاب يتفقدان المدينة الجامعية للطالبات بمدينة الأقصر

العلاج بالرقية الشرعية

عالم أزهري: العلاج بالرقية الشرعية ثابت وموجود في السنة

بالصور

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

متى تأخذ الفيتامين ويمتصه جسمك.. هذه المشروبات تضعف مفعوله

أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين

فيديو

وزارة الداخلية

ظهروا في فيديوهات.. الداخلية تضبط بعض أنصار مرشحين لمجلس النواب

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد