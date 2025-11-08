قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتخابات النواب.. سفراء مصر بالخارج يؤكدون انتظام سير العلمية الانتخابية في اليوم الثاني
الطقس غدا .. أجواء خريفية وفرص أمطار تغطي هذه المناطق
انزل شارك.. موعد انتخابات مجلس النواب 2025
أسرة الراحل احمد عبدالله تعلن عن تفاصيل عزائه
خليل الحية: أحداث 7 أكتوبر كانت ردا على تهميش القضية الفلسطينية
مسيرة باللوادر لمرشح في انتخابات مجلس النواب مع أنصاره بالمنوفية| صور
جحيم تحت الأرض.. كشف مرعب عن سجن إسرائيلي للأسرى الفلسطينيين بلا طعام أو هواء
كوريا الشمالية تتوعد بالتصعيد ضد واشنطن وسول بعد وصول حاملة طائرات أميركية
حبس أب وزوجته لتعذيبهما ابنته في المنوفية
«توروب»: جاهزون لمباراة الزمالك.. وننتظر دعم الجماهير
المصريون في قطر يواصلون التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025
إقبال واسع من الجالية المصرية في الأردن على التصويت وانتظام العملية الانتخابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

انقلاب من آبل.. جهاز "J700" الأرخص في تاريخ الماك يهدد عرش ويندوز وكروم بوك

حاسوب “ماك”
حاسوب “ماك”
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة آبل لإطلاق أول حاسوب Mac منخفض التكلفة في النصف الأول من العام المقبل، في خطوة غير مسبوقة لدخول سوق الحواسيب المحمولة الاقتصادية، بحسب تقرير من وكالة "بلومبرج".

ووفقا للتقرير، فإن الجهاز الجديد يستهدف فئات الطلاب والشركات والمستخدمين العاديين الذين يقتصر استخدامهم على تصفح الإنترنت، العمل على المستندات، أو تعديل الوسائط بشكل خفيف.

كما تسعى آبل من خلال هذا الجهاز إلى جذب شريحة من مستخدمي “آيباد” الذين يفضلون الشكل التقليدي للحاسوب المحمول.

جهاز “J700” بسعر أقل من 1000 دولار

يحمل الحاسوب الاسم الرمزي J700، ومن المتوقع أن يطرح بسعر أقل من 1000 دولار، وذلك عبر استخدام مكونات أقل تطورا من تلك الموجودة في أجهزة ماك الحالية، وذكرت "بلومبرج" أن الجهاز يخضع حاليا لاختبارات داخلية في آبل، كما دخل مراحل الإنتاج المبكر مع موردين خارجيين.

يذكر أن أرخص أجهزة ماك المتاحة حاليا هو MacBook Air M4، الذي يبلغ سعره 999 دولارا، وينخفض إلى 899 دولارا للطلاب.

معالج آيفون وشاشة أصغر من المعتاد

من المقرر أن يعمل الحاسوب الجديد بمعالج من فئة “آيفون”، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها آبل شريحة مخصصة لهواتفها داخل حاسوب Mac، كما سيأتي الجهاز بشاشة LCD منخفضة التكلفة حجمها أقل من 13.6 بوصة وهي الأصغر بين جميع أجهزة ماك الحالية.

وتشير تقارير الاختبارات الداخلية إلى أن أداء معالج الآيفون المستخدم في الجهاز الجديد يتفوق على شريحة M1 التي كانت معتمدة في حواسيب ماك قبل بضع سنوات فقط.

منافس جديد في سوق الحواسيب الاقتصادية

تسعى آبل من خلال هذا المشروع إلى جذب المستخدمين الذين يعتمدون على Chromebooks من جوجل وأجهزة ويندوز منخفضة السعر، خصوصا في سوق التعليم.

وفي الربع الرابع من العام الجاري، سجلت الشركة مبيعات من أجهزة Mac بلغت 8.73 مليار دولار، متجاوزة توقعات السوق البالغة 8.59 مليار دولار، كما توقعت آبل في تقاريرها الأخيرة ارتفاع مبيعات iPhone خلال موسم العطلات وتحقيق إيرادات تفوق توقعات “وول ستريت”.

آبل حاسوب ماك جهاز J700 الحواسيب الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة

القومي للمرأة يعلن أسماء المشروعات الفائزة في برنامج الحاضنة الابتكارية

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل أعضاء مبادرة لوزان | صور

حصاد وزارة العمل

العمل في إسبوع.. تمكين ذوي الهمم.. ضبط سوق العمل.. تطوير التدريب المهني

بالصور

أحمد سعد يشعل حماس الجمهور فى حفل باريس

الفنان أحمد سعد
الفنان أحمد سعد
الفنان أحمد سعد

فولكس فاجن تتخلى عن خططها لإنتاج شاحنات بيك أب كهربائية

فولكس فاجن أماروك
فولكس فاجن أماروك
فولكس فاجن أماروك

بعد تصريحاته.. كم يبلغ راتب إيلون ماسك من صفقاته الأخيرة؟

راتب إيلون ماسك
راتب إيلون ماسك
راتب إيلون ماسك

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

فيديو

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد