انقلاب من آبل.. جهاز "J700" الأرخص في تاريخ الماك يهدد عرش ويندوز وكروم بوك

تستعد شركة آبل لإطلاق أول حاسوب Mac منخفض التكلفة في النصف الأول من العام المقبل، في خطوة غير مسبوقة لدخول سوق الحواسيب المحمولة الاقتصادية، بحسب تقرير من وكالة "بلومبرج".

ووفقا للتقرير، فإن الجهاز الجديد يستهدف فئات الطلاب والشركات والمستخدمين العاديين الذين يقتصر استخدامهم على تصفح الإنترنت، العمل على المستندات، أو تعديل الوسائط بشكل خفيف.

كما تسعى آبل من خلال هذا الجهاز إلى جذب شريحة من مستخدمي “آيباد” الذين يفضلون الشكل التقليدي للحاسوب المحمول.

جهاز “J700” بسعر أقل من 1000 دولار

يحمل الحاسوب الاسم الرمزي J700، ومن المتوقع أن يطرح بسعر أقل من 1000 دولار، وذلك عبر استخدام مكونات أقل تطورا من تلك الموجودة في أجهزة ماك الحالية، وذكرت "بلومبرج" أن الجهاز يخضع حاليا لاختبارات داخلية في آبل، كما دخل مراحل الإنتاج المبكر مع موردين خارجيين.

يذكر أن أرخص أجهزة ماك المتاحة حاليا هو MacBook Air M4، الذي يبلغ سعره 999 دولارا، وينخفض إلى 899 دولارا للطلاب.

معالج آيفون وشاشة أصغر من المعتاد

من المقرر أن يعمل الحاسوب الجديد بمعالج من فئة “آيفون”، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها آبل شريحة مخصصة لهواتفها داخل حاسوب Mac، كما سيأتي الجهاز بشاشة LCD منخفضة التكلفة حجمها أقل من 13.6 بوصة وهي الأصغر بين جميع أجهزة ماك الحالية.

وتشير تقارير الاختبارات الداخلية إلى أن أداء معالج الآيفون المستخدم في الجهاز الجديد يتفوق على شريحة M1 التي كانت معتمدة في حواسيب ماك قبل بضع سنوات فقط.

منافس جديد في سوق الحواسيب الاقتصادية

تسعى آبل من خلال هذا المشروع إلى جذب المستخدمين الذين يعتمدون على Chromebooks من جوجل وأجهزة ويندوز منخفضة السعر، خصوصا في سوق التعليم.

وفي الربع الرابع من العام الجاري، سجلت الشركة مبيعات من أجهزة Mac بلغت 8.73 مليار دولار، متجاوزة توقعات السوق البالغة 8.59 مليار دولار، كما توقعت آبل في تقاريرها الأخيرة ارتفاع مبيعات iPhone خلال موسم العطلات وتحقيق إيرادات تفوق توقعات “وول ستريت”.