التعليم: البكالوريا تحقق العدالة بين المدارس والتابلت مستمر لطلاب الحكومية

أكد محمد عبد الليف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطبيق نظام البكالوريا يراعي مبدأ العدالة بين المدارس الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أن نظام الثانوية العامة كان يُطبق سابقًا على جميع أنواع المدارس دون تمييز. جاء ذلك ردًا على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي حول ضمان تكافؤ الفرص في ظل اختلاف الإمكانيات والبنية التحتية، خاصة مع إدخال مواد مثل تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.

وخلال لقائه ببرنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، أوضح الوزير أن طلاب المدارس الحكومية يحصلون على أجهزة التابلت من الوزارة، في حين لا يتم تسليمها لطلاب المدارس الخاصة، مؤكدًا استمرار الوزارة في هذه السياسة وعدم إلغاء تجربة التابلت، التي وصفها بالناجحة جدًا.

وفي رسالته إلى أولياء الأمور الملتحق أبناؤهم بنظام البكالوريا، شدد الوزير على رفض وصف الطلاب بأنهم «حقل تجارب»، مؤكدًا أنهم أبناء الوطن ومستقبله، وأن جميع القرارات داخل وزارة التربية والتعليم تخضع لدراسة دقيقة ومراجعة شاملة في إطار دولة المؤسسات.

وأضاف أن القرارات التعليمية يتم إعدادها بالتعاون مع متخصصين، ثم عرضها على مؤسسات الدولة المعنية قبل اعتمادها، لافتًا إلى أن إقرار نظام شهادة البكالوريا جاء بعد دراسات مستفيضة وحوار مجتمعي واسع.