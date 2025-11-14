قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجزائر.. اندلاع 17 حريقا في عدة ولايات
المحامين تدعو الجمعية العمومية لمناقشة تعديل المعاشات واعتماد الميزانيات
3 منتخبات مصرية في مهمة وطنية اليوم
أمريكا تطلق عملية الرمح الجنوبي لاستهداف تجار المخدرات في نصف الكرة الغربي
بقوة 900 حصان .. بي إم دبليو M8 بتعديلات G-POWER | صور
روسيا تعلن إحباط هجوم واسع بالمسيرات الأوكرانية.. وتدمير 34 طائرة
فرنسا تحسم تأهلها لمونديال 2026 بالفوز على أوكرانيا برباعية نظيفة
بدأت المكنسة.. هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة بالإسكندرية
صلاة تكفيك همك وحزنك في ليلة الجمعة ويومها.. لن تستغرق دقيقة
توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات
حاصل على جائزة نوبل: مصر تخطو بثقة في مجال زراعة الأعضاء
نانسي عجرم: بحب مصر كتير.. وأحلم بزيارة الأهرامات| فيديو
آبل تتصدر مبيعات الهواتف الذكية وشاومي تثبت قوتها بين العلامات الصينية

آبل وشاومي
آبل وشاومي
شيماء عبد المنعم

اختتم مهرجان التسوق الصيني Double 11، وأكدت شركة JD.com تصنيف مبيعات الهواتف الذكية النهائية، تصدرت آبل، تلتها شاومي وفيفو المراتب الثلاثة الأولى من حيث إجمالي الوحدات المباعة حتى مساء يوم 11 نوفمبر، ما يعكس استمرار هيمنة آبل وأداء قوي للعلامات الصينية الكبرى.

تصدر آبل القمة

حصدت آبل المركز الأول من حيث الإيرادات وعدد الوحدات المباعة، وجاءت طرازات iPhone 17 Pro Max وiPhone 17 Pro وiPhone 17 في المراتب الثلاثة الأولى ضمن تصنيف الموديلات الفردية، ولا تزال سلسلة iPhone 17 تحظى بطلب قوي في جميع الفئات السعرية، وخاصة الفئة المميزة.

أداء شاومي القوي

احتلت شاومي المركز الثاني إجماليا، وظلت العلامة الصينية الأكثر مبيعا، ساعد تنوع منتجاتها على تحقيق هذا الأداء، وجاء Redmi K80 في المركز الرابع من حيث الوحدات المباعة، ليصبح الهاتف الصيني الأكثر شعبية خلال الحدث، فيما سجل Redmi Turbo 4 Pro وK80 Ultra حضورا ضمن أفضل عشرة، ما عزز تقدم شاومي بين العلامات المحلية.

مراكز فيفو وأوبو وهونر

حلت فيفو وشقيقتها الفرعية iQOO في المركز الثالث، مع مبيعات ثابتة في فئتي الهواتف المتوسطة والرائدة، واحتلت أوبو و وان بلس المركز الرابع مجتمعتين، مدعومتين بتشكيلة متنوعة، بينما جاءت هونر قريبا خلفهما مدفوعة بقوة سلسلة X70.

هواوي تعزز الإيرادات رغم تراجع الوحدات

احتلت هواوي المركز السادس من حيث الوحدات المباعة، لكنها تقدمت إلى المركز الرابع من حيث الإيرادات، مدفوعة بطلب قوي على هواتفها المميزة مثل Mate 70 Pro+ وMate X6، والتي حققت أداء جيدا في الفئة العليا التي تزيد عن 842 دولار.

مهرجان Double 11 الصيني: آبل تتصدر المبيعات مع صعود قوي للهواتف الصينية

علامات تجارية أخرى

عادت Philips وK-Touch إلى قائمة أفضل عشرة من حيث حجم المبيعات، ما يدل على جاذبيتها في فئات محددة، وأكملت سامسونج وريلمي ونوبيا وموتورولا قائمة أفضل عشرة، مع الحفاظ على مبيعات مستقرة طوال فترة المهرجان.

المنافسة في الفئة المميزة

في الفئة المميزة، حافظت آبل على المراتب الثلاثة الأولى، بينما حققت شاومي نتيجة بارزة، إذ جاء Xiaomi 17 Pro Max في المركز الرابع في الفئة التي تزيد عن 6000 يوان، متفوقا على هواوي Mate 70 Pro+، ليصبح أفضل هاتف رائد صيني أداء في الفئة العليا لهذا العام.

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين

أرشيفية

3160 جرام ذهب و1474 جرام فضة.. ننشر قائمة مسروقات مصلحة دمغ المصوغات والموازين

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ارتفاع مقلق في إصابات النساء بمتلازمة القولون العصبي.. هل شرب القهوة مضر لمرضى القلب؟

زوجان داخل محل كشري

مصري يحتفل بزواجه من تونسية داخل كشري أبو طارق .. شاهد

العروسان

صدي البلد يهنئ الزميلين محمد محمود ويمنى أشرف بحفل زفافهما

بالصور

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

اشرقت احمد

أشرقت أحمد تعود بعد 7 سنين وتبهر لجنة The Voice بشكل جديد كليًا

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

