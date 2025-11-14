آبل تتصدر مبيعات الهواتف الذكية وشاومي تثبت قوتها بين العلامات الصينية

اختتم مهرجان التسوق الصيني Double 11، وأكدت شركة JD.com تصنيف مبيعات الهواتف الذكية النهائية، تصدرت آبل، تلتها شاومي وفيفو المراتب الثلاثة الأولى من حيث إجمالي الوحدات المباعة حتى مساء يوم 11 نوفمبر، ما يعكس استمرار هيمنة آبل وأداء قوي للعلامات الصينية الكبرى.

تصدر آبل القمة

حصدت آبل المركز الأول من حيث الإيرادات وعدد الوحدات المباعة، وجاءت طرازات iPhone 17 Pro Max وiPhone 17 Pro وiPhone 17 في المراتب الثلاثة الأولى ضمن تصنيف الموديلات الفردية، ولا تزال سلسلة iPhone 17 تحظى بطلب قوي في جميع الفئات السعرية، وخاصة الفئة المميزة.

أداء شاومي القوي

احتلت شاومي المركز الثاني إجماليا، وظلت العلامة الصينية الأكثر مبيعا، ساعد تنوع منتجاتها على تحقيق هذا الأداء، وجاء Redmi K80 في المركز الرابع من حيث الوحدات المباعة، ليصبح الهاتف الصيني الأكثر شعبية خلال الحدث، فيما سجل Redmi Turbo 4 Pro وK80 Ultra حضورا ضمن أفضل عشرة، ما عزز تقدم شاومي بين العلامات المحلية.

مراكز فيفو وأوبو وهونر

حلت فيفو وشقيقتها الفرعية iQOO في المركز الثالث، مع مبيعات ثابتة في فئتي الهواتف المتوسطة والرائدة، واحتلت أوبو و وان بلس المركز الرابع مجتمعتين، مدعومتين بتشكيلة متنوعة، بينما جاءت هونر قريبا خلفهما مدفوعة بقوة سلسلة X70.

هواوي تعزز الإيرادات رغم تراجع الوحدات

احتلت هواوي المركز السادس من حيث الوحدات المباعة، لكنها تقدمت إلى المركز الرابع من حيث الإيرادات، مدفوعة بطلب قوي على هواتفها المميزة مثل Mate 70 Pro+ وMate X6، والتي حققت أداء جيدا في الفئة العليا التي تزيد عن 842 دولار.

مهرجان Double 11 الصيني: آبل تتصدر المبيعات مع صعود قوي للهواتف الصينية

علامات تجارية أخرى

عادت Philips وK-Touch إلى قائمة أفضل عشرة من حيث حجم المبيعات، ما يدل على جاذبيتها في فئات محددة، وأكملت سامسونج وريلمي ونوبيا وموتورولا قائمة أفضل عشرة، مع الحفاظ على مبيعات مستقرة طوال فترة المهرجان.

المنافسة في الفئة المميزة

في الفئة المميزة، حافظت آبل على المراتب الثلاثة الأولى، بينما حققت شاومي نتيجة بارزة، إذ جاء Xiaomi 17 Pro Max في المركز الرابع في الفئة التي تزيد عن 6000 يوان، متفوقا على هواوي Mate 70 Pro+، ليصبح أفضل هاتف رائد صيني أداء في الفئة العليا لهذا العام.