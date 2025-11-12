قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالة
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة جنوب سوريا
كيف ينظر حلف الناتو للمستجدات في الملف النووي الإيراني؟.. نيكولاس ويليامز يجيب
أشرف زكي ينفي وفاة الفنان محمد صبحي
ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات الجمارك
القناة 12 الإسرائيلية: اعتقال ضابط برتبة لواء والتحقيق معه بشبهة خيانة الأمانة
كيفية إبطال سحر المقابر والأعمال المدفونة مع الموتى؟.. بـ 3 أشياء
انقلب السحر على الساحر | هند الضاوي: أفيخاي أدرعي خارج الخدمة خلال 6 أشهر.. لهذا السبب
وزير الخارجية: دور مصر مستمر لتخفيف معاناة الأشقاء الفارين من الصراعات العربية والإفريقية
نسيوه داخل الشقة.. انتشال جثمان شاب أسفل عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية
دينا أبو الخير توضح حكم الشبكة والهدايا بعد فسخ الخطوبة
ما هى شروط الحجاب الشرعي للفتاة؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 مواصفات أساسية
توقف مفاجئ لـ iPhone Air.. آبل تغلق خطوط إنتاج أنحف هواتفها

شيماء عبد المنعم

ذكرت صحيفة The Information، أن شركة آبل قررت تأجيل إطلاق الجيل التالي من هاتفها iPhone Air، بعد أن دفعت المبيعات المخيبة للآمال للإصدار الأول، المصانع إلى التوقف عن الإنتاج.

الهاتف الجديد، المعروف داخليا باسم "V62"، كان من المقرر أن يعلن عنه في خريف 2026 إلى جانب iPhone 18 Pro وأول هاتف قابل للطي من آبل.

لكن الشركة أزالته الآن من جدول الإصدارات دون تحديد موعد جديد، وفقا لتقرير الصحيفة، استنادا إلى تصريحات ثلاثة أشخاص مطلعين على المشروع، ويعد هذا القرار أحدث مؤشر على صعوبات آبل في توسيع نطاق هواتفها خارج سلسلة آيفون الرئيسية.

سبب التأجيل

أعلن عن iPhone Air في سبتمبر باعتباره أنحف وأقوى هواتف الشركة، إلا أن المراجعين والمستهلكين انتقدوا الكاميرا الفردية، وقصر عمر البطارية، وضعف السماعات مقارنة بنماذج Pro.

وقد توقفت أو قلصت شركات التصنيع الشريكة Foxconn وLuxshare بالفعل إنتاج iPhone Air الحالي، حيث قامت Foxconn بتفكيك جميع خطوط الإنتاج تقريبا باستثناء خط واحد ونصف، مع خطة لإيقاف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية نوفمبر، بينما أنهت Luxshare إنتاجها في أكتوبر.

وقالت مصادر مطلعة على سلسلة توريد آبل إن حوالي 10% فقط من قدرة تصنيع هواتف آيفون كانت مخصصة لطراز Air، لكن حتى هذا الإنتاج المحدود كان صعب البيع.

الأرقام تكشف تراجع الطلب

يظل iPhone Air متوفرا على نطاق واسع في المتاجر وعبر الإنترنت، على عكس iPhone 17 Pro الأعلى تصنيفا، الذي يواصل النفاد في بعض الأسواق.

وفي سبتمبر، شكل iPhone Air فقط 3% من إجمالي مبيعات آيفون، مقارنة بـ 9% لنموذج iPhone 17 Pro و12% لنموذج iPhone 17 Pro Max، وفقا لبيانات Consumer Intelligence Research Partners التي استشهدت بها الصحيفة.

خطط iPhone Air 2 لم تلغ بالكامل

كانت آبل تعمل على تطوير iPhone Air 2 بخطط تشمل إطارا أخف، بطارية أكبر، وتقنية تبريد محسنة باستخدام غرفة البخار الموجودة في iPhone 17 Pro. 

كما كان المهندسون يستكشفون تصميما جديدا يضيف كاميرا خلفية ثانية، وهي ميزة غائبة في النسخة الأولى واعتبرت سببا لعدم قبول بعض المستهلكين للهاتف.

وأفادت الصحيفة بأن بعض المهندسين والموردين ما زالوا يعملون على الجهاز، ما يفتح الباب لاحتمال ظهور نسخة محسنة من iPhone Air 2 في ربيع 2027، إلى جانب iPhone 18 القياسي وiPhone 18e منخفض التكلفة.

رغم أن القرار لا يصل إلى حد إلغاء الهاتف بالكامل، إلا أن إزالة نموذج رئيسي من جدول الإصدارات في هذه المرحلة يعد أمرا نادرا جدا لدى آبل، حسبما أفاد موظفون حاليون وسابقون للصحيفة.

وكانت الشركة قد بدأت اختبارات الإنتاج المبكرة للطراز الجديد هذا الصيف، بالتزامن مع وصول iPhone Air الأول إلى المتاجر.

حسين فهمي
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسا

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة

100 صورة للنجوم على ريد كاربت القاهرة السينمائي.. الألبوم الكامل

