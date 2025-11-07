ميزة سرية في تطبيق رسائل آيفون قد تغير طريقة استخدامك للهاتف

أصبح تطبيق الرسائل في هواتف آيفون أكثر فائدة من ذي قبل، حيث قدمت آبل ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإجراء العمليات الرياضية والتحويلات الوحدوية مباشرة ضمن المحادثات، دون الحاجة لاستخدام تطبيقات أخرى مثل الآلة الحاسبة أو البحث عبر الإنترنت.

في iOS 26 وما بعده، يمكن لمستخدمي آيفون إجراء عمليات رياضية بسيطة مثل الجمع والطرح، والضرب والقسمة، بل وحتى تقسيم الفواتير مع إضافة البقشيش، وذلك عبر كتابة المعادلات مباشرة في تطبيق الرسائل.

كيفية إجراء العمليات الرياضية والتحويلات في تطبيق الرسائل على الآيفون

في تطبيق الرسائل، يمكنك إجراء العمليات الرياضية البسيطة، مثل الجمع والطرح، دون الحاجة إلى فتح الآلة الحاسبة، على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين كتابة معادلة مثل "100 × 1.20 / 4 =" ليتم حساب النتيجة فورا، مع إمكانية إرسال النتيجة في المحادثة.

كل ما عليك فعله هو:

- بدء محادثة مع شخص ما أو فتح محادثة موجودة.

- قم بكتابة المعادلة الرياضية، سواء كانت تحتوي على مسافات بين الأرقام والرموز أو لا.

- يجب أن تنتهي المعادلة برمز = ليقوم التطبيق بحساب النتيجة وعرضها بلون أفتح.

- إذا أردت إرسال النتيجة، اضغط على المعادلة لتضمين النتيجة في المحادثة.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم التطبيق ميزة التحويلات الوحدوية، مثل تحويل الكيلوجرامات إلى الباوندات أو درجات الحرارة من مئوية إلى فهرنهايت، بمجرد كتابة الصيغة الصحيحة مثل "205kg=" أو "37c=".

تتطلب الميزة الجديدة فقط تحديث النظام إلى iOS 18 أو أحدث، تمنح المستخدمين أداة سهلة وفعالة لأداء الحسابات والتحويلات أثناء التحدث مع الأصدقاء أو العائلة، ومع ذلك، لا تدعم الميزة تحويلات العملات، وهو أمر يمكن تجاوزه باستخدام سيري أو بحث جوجل.

تطبيق الرسائل على الآيفون

ما الذي لا يعمل في تطبيق الرسائل؟

على الرغم من الفوائد التي يقدمها تطبيق الرسائل، التحويلات المالية “العملات” لا تعمل بشكل مباشر، حيث أن التطبيق لا يدعم الحصول على بيانات التحويلات الحية، لذلك، يمكنك استخدام سيري أو بحث جوجل للحصول على تحديثات فورية عن أسعار العملات.