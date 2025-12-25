أسقف الدول الإسكندنافية يلتقي شباب إيبارشية النمسا بدير الأنبا أنطونيوس بفيينا

عقد صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أباكير، أسقف الدول الإسكندنافية، مساء أمس، لقاءً مع شباب من إيبارشية النمسا، وذلك بدير القديس الأنبا أنطونيوس بمدينة فيينا.

مفاهيم النجاح والفشل

وخلال اللقاء، ألقى نيافة الأنبا أباكير كلمات روحية وتربوية تناول فيها مفاهيم النجاح والفشل في حياة الشباب، وأهمية الارتباط المسيحي القائم على الإيمان والالتزام بالمبادئ الروحية السليمة، مشددًا على دور الكنيسة في مرافقة الشباب ودعمهم في مختلف مراحل حياتهم.

من جانبهم، عبّر الشباب عن فرحتهم الكبيرة بوجود نيافة الأنبا أباكير وسطهم، مؤكدين تقديرهم لما قدمه من توجيهات ونصائح بنّاءة.

كما حرص نيافته على تبادل الأحاديث الودية مع الشباب، والتقاط الصور التذكارية معهم، في أجواء سادها الفرح والمحبة.