"طلعت مصطفى" تؤكد تبنيها رؤية تنموية تتواكب مع أهداف الجمهورية الجديدة

أكد المهندس وائل الديب، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، أن استراتيجية المجموعة ترتكز على مجموعة من المعايير الأساسية، تشمل توفير جودة حياة راقية وفقًا لمعايير عالمية، وتقديم خدمات متكاملة تتجاوز توقعات العملاء، والالتزام بمبادئ الاستدامة بما يخدم الأجيال القادمة، إلى جانب تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني والمجتمع.

وأضاف أن التزام المجموعة بهذه المعايير أسهم في تصدرها قطاع التطوير العقاري على مستوى المنطقة، وتصنيفها ضمن أكبر 6% من الشركات العاملة في الأسواق الناشئة بأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، مؤكدًا أن هذا النهج الممتد لأكثر من 55 عامًا مكّن المجموعة من القيام بدور رائد في مجال المسؤولية المجتمعية.

وشدد الديب على أن دور مجموعة طلعت مصطفى لا يقتصر على التطوير العمراني، بل يمتد إلى الإسهام في ترسيخ الصورة الذهنية الحديثة لمصر في الخارج، بما يدعم أدوات القوة الناعمة المصرية ويعزز حضور الدولة المصرية في عصر الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمة المهندس وائل الديب ، التي ألقاها خلال مهرجان «عقار مصر.. حكاية مصر» بالمتحف المصري الكبير ، نيابة عن الأستاذ هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وأوضح أن اختيار المتحف المصري الكبير كموقع لاستضافة المهرجان في دورته الثانية يعكس القيمة والرسالة الحقيقي للمهرجان، باعتباره تجسيدًا حيًا لتاريخ مصر الممتد، وقصة البناء والعمران الممتد فوق على أرضها منذ فجر الحضارة وصولا إلى "الجمهورية الجديدة".

وتابع أن المتحف المصري الكبير يمثل نموذجًا متكاملًا لقصة الدولة المصرية الحديثة، التي تعمل على إعادة صياغة صورتها الذهنية إقليميًا ودوليًا من خلال مشروعات تنموية وعمرانية كبرى، تتكامل مع رؤية شاملة للتنمية المستدامة وبناء المستقبل.

وأشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى تتبنى تلك الرؤية، وتسعى لتنفيذ التوجهات التنموية الشاملة للدولة في كافة مشروعاتها داخل مصر، وعلى رأسها «مدينتي» و«نور» و«ساوث ميد»، إلى جانب توسعها الإقليمي في عدد من الأسواق العربية، في مشروعات عملاقة مثل «بنان» في المملكة العربية السعودية، و«يامال» و«جود» في سلطنة عُمان.

واختتم بالتأكيد على التزام المجموعة بمواصلة دورها في دعم مسارات التنمية والعمران المستدام، والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا لمصر والمنطقة.