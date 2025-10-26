تغير لون آيفون 17 برو البرتقالي يثير جدلا بين المستخدمين.. إليك السبب الغريب

أثارت تقارير جديدة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أظهرت صور منشورة على منصات مثل إكس (تويتر سابقا) وريديت أن بعض أجهزة آيفون 17 برو وiPhone 17 Pro Max بلونها المميز “البرتقالي الكوني” Cosmic Orange، بدأت تكتسب صبغة وردية غير متوقعة، ما أثار قلق المستخدمين الأوائل للهاتف.

السر وراء تغير اللون

تتميز سلسلة آيفون 17 برو هذا العام بتصميم يعتمد على هيكل من الألمنيوم المؤكسد، بدلا من مادة التيتانيوم المستخدمة في الإصدارات السابقة، ورغم أن عملية الأنودة تمنح الجهاز ألوانا زاهية وجذابة مثل "البرتقالي الكوني"، إلا أنها تجعل السطح أكثر مسامية، ما يعني أن الصبغات يمكن أن تتأثر مع الوقت نتيجة تفاعلات كيميائية خارجية.

وبحسب تقرير لموقع Tom’s Guide، استند إلى منشور تقني يعود إلى عام 2013 للخبير مارك جازيفوفيتش، نائب رئيس الخدمات التقنية في شركة PF Finishing، فإن الألمنيوم المؤكسد قد يتفاعل سلبا مع المواد التي تحتوي على بيروكسيد الهيدروجين، وهو مركب شائع الاستخدام في مستحضرات التجميل والمطهرات ومنظفات الأسطح، هذه المادة يمكن أن تسبب بهتان اللون أو تغيرا واضحا في درجته بعد التعرض المتكرر لها.

ويرجح أن هذا التفاعل الكيميائي هو ما يؤدي إلى تحول بعض الأجهزة باللون “البرتقالي الكوني” من لونها الزاهي إلى درجة وردية خفيفة بمرور الوقت.

تحذيرات من عادات التنظيف

تشير صفحة الدعم الرسمية لشركة آبل إلى ضرورة تجنب تنظيف الأجهزة بمنتجات تحتوي على الكلور أو بيروكسيد الهيدروجين، وتنصح باستخدام مناديل كحولية تحتوي على 70٪ من كحول الأيزوبروبيل أو 75٪ من الكحول الإيثيلي لتنظيف الأسطح غير المسامية مثل الشاشة أو الإطار.

كما تحذر الشركة من تسرب الرطوبة إلى الفتحات أو غمر الهاتف في أي محلول تنظيف، وهي تعليمات تكتسب أهمية إضافية لمستخدمي النسخة البرتقالية الجديدة من آيفون.

iPhone 17 Pro

آبل لم تعلق رسميا بعد

حتى الآن، لم تصدر آبل أي بيان رسمي حول مشكلة تغير اللون، وينصح الخبراء المستخدمين بتجنب المواد الكيميائية القوية وتقليل تعرض الجهاز لمستحضرات التجميل أو المنظفات المنزلية التي قد تؤثر على طبقة الألمنيوم المؤكسد.

ورغم الجدل، لا يزال اللون “البرتقالي الكوني” يعد خيارا جريئا ومميزا في التصميم، لكنه بات يتطلب عناية خاصة للحفاظ على بريقه الأصلي.

مشكلة أخرى تظهر خدوش غير متوقعة

يأتي هذا الجدل بعد أسابيع فقط من انتقادات واجهتها آبل بسبب سهولة خدش هيكل iPhone 17 Pro، وهي المشكلة التي انتشرت عبر الإنترنت تحت وسم #Scratchgate.

وتتركز الشكاوى حول الطرازات المزودة بالإطار المصنوع من الألمنيوم المؤكسد أحادي الهيكل، الذي استخدمته آبل هذا العام لتقليل الوزن مقارنة بإطارات التيتانيوم السابقة، ومع ذلك، أبلغ مستخدمون لألوان داكنة مثل الأزرق العميق عن ظهور خدوش واضحة بعد ساعات قليلة من الاستخدام العادي.