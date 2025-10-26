قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يتابع استعدادات الوزارة لافتتاح المتحف المصرى الكبير
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري والقناة الناقلة
أخويا مات أربع مرات.. فريدة سيف النصر تبكي شقيقها
بقلم محمد عبد اللطيف: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد عبقرية المصري القديم وإلهاماً لأجيال المستقبل
ارتاح من الناس.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها بدر الدين
محافظ القاهرة يتابع أعمال المنطقة المحيطة بميدان رمسيس
مفاجأة في ترتيب التاريخ.. رونالدو خارج الثلاثة الكبار
من القسم الثالث لوصافة البريمييرليج.. حكاية نجاح أصغر مالك لنادي سندرلاند
القصة الكاملة لتعذيب أم لأطفالها وتوثيقهم بالحبال داخل الحمام في طنطا
بالأسماء.. ننشر نتيجة انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
الإعدام شنقا لـ فني تكييف بتهمة هتك عرض 3 أطفال بالطالبية
تحرك مصري عاجل لتجنب مواجهة لبنانية إسرائيلية مرتقبة| ومحلل يوضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تغير لون آيفون 17 برو البرتقالي يثير جدلا بين المستخدمين.. إليك السبب الغريب

آيفون 17 برو باللون البرتقالي
آيفون 17 برو باللون البرتقالي
شيماء عبد المنعم

أثارت تقارير جديدة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أظهرت صور منشورة على منصات مثل إكس (تويتر سابقا) وريديت أن بعض أجهزة آيفون 17 برو وiPhone 17 Pro Max بلونها المميز “البرتقالي الكوني” Cosmic Orange، بدأت تكتسب صبغة وردية غير متوقعة، ما أثار قلق المستخدمين الأوائل للهاتف.

السر وراء تغير اللون

تتميز سلسلة آيفون 17 برو هذا العام بتصميم يعتمد على هيكل من الألمنيوم المؤكسد، بدلا من مادة التيتانيوم المستخدمة في الإصدارات السابقة، ورغم أن عملية الأنودة تمنح الجهاز ألوانا زاهية وجذابة مثل "البرتقالي الكوني"، إلا أنها تجعل السطح أكثر مسامية، ما يعني أن الصبغات يمكن أن تتأثر مع الوقت نتيجة تفاعلات كيميائية خارجية.

وبحسب تقرير لموقع Tom’s Guide، استند إلى منشور تقني يعود إلى عام 2013 للخبير مارك جازيفوفيتش، نائب رئيس الخدمات التقنية في شركة PF Finishing، فإن الألمنيوم المؤكسد قد يتفاعل سلبا مع المواد التي تحتوي على بيروكسيد الهيدروجين، وهو مركب شائع الاستخدام في مستحضرات التجميل والمطهرات ومنظفات الأسطح، هذه المادة يمكن أن تسبب بهتان اللون أو تغيرا واضحا في درجته بعد التعرض المتكرر لها.

ويرجح أن هذا التفاعل الكيميائي هو ما يؤدي إلى تحول بعض الأجهزة باللون “البرتقالي الكوني” من لونها الزاهي إلى درجة وردية خفيفة بمرور الوقت.

تحذيرات من عادات التنظيف

تشير صفحة الدعم الرسمية لشركة آبل إلى ضرورة تجنب تنظيف الأجهزة بمنتجات تحتوي على الكلور أو بيروكسيد الهيدروجين، وتنصح باستخدام مناديل كحولية تحتوي على 70٪ من كحول الأيزوبروبيل أو 75٪ من الكحول الإيثيلي لتنظيف الأسطح غير المسامية مثل الشاشة أو الإطار.

كما تحذر الشركة من تسرب الرطوبة إلى الفتحات أو غمر الهاتف في أي محلول تنظيف، وهي تعليمات تكتسب أهمية إضافية لمستخدمي النسخة البرتقالية الجديدة من آيفون.

iPhone 17 Pro

آبل لم تعلق رسميا بعد

حتى الآن، لم تصدر آبل أي بيان رسمي حول مشكلة تغير اللون، وينصح الخبراء المستخدمين بتجنب المواد الكيميائية القوية وتقليل تعرض الجهاز لمستحضرات التجميل أو المنظفات المنزلية التي قد تؤثر على طبقة الألمنيوم المؤكسد.

ورغم الجدل، لا يزال اللون “البرتقالي الكوني” يعد خيارا جريئا ومميزا في التصميم، لكنه بات يتطلب عناية خاصة للحفاظ على بريقه الأصلي.

مشكلة أخرى تظهر خدوش غير متوقعة

يأتي هذا الجدل بعد أسابيع فقط من انتقادات واجهتها آبل بسبب سهولة خدش هيكل iPhone 17 Pro، وهي المشكلة التي انتشرت عبر الإنترنت تحت وسم #Scratchgate.

وتتركز الشكاوى حول الطرازات المزودة بالإطار المصنوع من الألمنيوم المؤكسد أحادي الهيكل، الذي استخدمته آبل هذا العام لتقليل الوزن مقارنة بإطارات التيتانيوم السابقة، ومع ذلك، أبلغ مستخدمون لألوان داكنة مثل الأزرق العميق عن ظهور خدوش واضحة بعد ساعات قليلة من الاستخدام العادي.

آيفون 17 برو iPhone 17 Pro Max البرتقالي الكوني

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

لمن يقرأ يس 7 مرات

ماذا يحدث لمن يقرأ يس 7 مرات قبل الفجر أو بعده؟.. احذر تفويتها

ليلي علوي

ليلى علوي بإطلالة ملكية راقية باللون الأبيض في ختام مهرجان الجونة

رنجة مطبوخة

طريقة عمل رنجة مطبوخة بالصلصة والفحم

أمام عاشور

بعد تعافي إمام عاشور .. هذه أعراض التهاب الكبد أ

بالصور

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

