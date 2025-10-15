قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقنيات ذكية.. توقيع اتفاقية مهمة مع مشغل الخدمات بالمتحف المصري الكبير
وزير الخارجية يتوجّه إلى نيودلهي لتعزيز العلاقات الثنائية
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة وجريئة عبر إنستجرام |شاهد
بسبب معاكـ سة فتاة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة شاب بعيار ناري في القليوبية
شريف الجبلي يفتتح الجناح الماليزي بمعرض مصر للطاقة 2025
وزارة الطاقة الأوكرانية: انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد بعد ضربات روسية جديدة
الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية
محافظ الأقصر يُوجّه بالتحفظ على عربة حنطور.. و«حفاضات الحصان» السبب
مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
هل أرباح الألعاب الإلكترونية حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يجيب
انتبهوا.. تريند الرجل المشرد خدعة خطيرة تجتاح السوشيال ميديا
ارتقاء 14 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جنون الآيفون في الإمارات.. iPhone 17 Pro Max يباع بضعف سعره ويحقق مبيعات قياسية

iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max
شيماء عبد المنعم

بدأت سلسلة iPhone 17 رسميا في البيع في الإمارات العربية المتحدة اعتبارا من 19 سبتمبر، حيث يمكن للعملاء شراء أحدث هواتف آبل من أي متجر معتمد أو موزع معتمد.

ولكن، مع الشعبية الكبيرة التي حققتها هذه الأجهزة الجديدة، لم يكن من السهل الحصول عليها، نفذ المخزون بسرعة، ما دفع بعض تجار التجزئة إلى رفع الأسعار بشكل ملحوظ.

في أحد الأسواق الإماراتية، تم بيع نسخة iPhone 17 Pro بسعة 2 تيرابايت، التي تبلغ سعرها الأصلي 8499 درهم، بسعر 14000 درهم. 

وقال مالكو المتاجر إن الطلب الأكبر كان على موديلات iPhone 17 Pro Max بسعة تخزين 1 و 2 تيرابايت والتي يصعب العثور عليها. 

iPhone 17 Pro Max

كما تم رصد وحدة 2 تيرابايت أخرى على الإنترنت بسعر 11000 درهم، في المقابل، تباع النسخ الأكثر شيوعا بسعات تخزين 256  و 512 جيجابايت بزيادة سعرية تتراوح بين 500 و 1000 درهم.

وقال محمد شريف، صاحب متجر إكستيل موبايلز: “من المبكر جدا اعتبار ذلك ظاهرة، فإذا كان أداء الجهاز جيدا، سيرتفع الطلب في الأيام المقبلة”.

في يوم الإطلاق، اصطف عشاق آبل أمام المتاجر في جميع أنحاء الإمارات منذ الساعة 3:20 صباحا، وبدأت الحجوزات المسبقة في 12 سبتمبر الساعة 4 مساء، وتم بيعها بالكامل في دقائق. 

يبدأ سعر iPhone Air من 4299 درهم، بينما يبدأ iPhone 17 و iPhone 17 Pro من 4699 درهم و 5099 درهم على التوالي. 

ويجب على العملاء الذين يقومون بالطلب الآن عبر متجر آبل الرسمي الانتظار لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لتوصيل الأجهزة.

تظل الإمارات واحدة من الأسواق الرئيسية لشركة آبل، حيث يسافر العديد من المشترين الدوليين للحصول على أحدث النماذج، ومع ذلك، يواجه تجار التجزئة تحديات صعبة هذه المرة.

iPhone 17 Pro Max آيفون 17 برو ماكس في الامارات شراء هواتف آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

المتحف المصري الكبير

غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي

ترشيحاتنا

صورة من الحفل

حقيقة الطقوس الغريبة| خبير سياحي: حفل الأهرامات جذب 10 آلاف سائح و20 مليون دولار

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع ميدانيًا انتظام الخدمات بمحيط مسجد السيد البدوي

جامعة طنطا

بروتوكول بين جامعة طنطا والبريد لتفعيل الخدمات المالية المتكاملة لكافة الطلاب

بالصور

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

تسلا
تسلا
تسلا

طعام غير متوقع يعالج الأنيميا والكوليسترول ويقوي العضلات

الانيميا
الانيميا
الانيميا

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

سكودا
سكودا
سكودا

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

عزة سعيد
عزة سعيد
عزة سعيد

فيديو

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد