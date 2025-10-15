جنون الآيفون في الإمارات.. iPhone 17 Pro Max يباع بضعف سعره ويحقق مبيعات قياسية

بدأت سلسلة iPhone 17 رسميا في البيع في الإمارات العربية المتحدة اعتبارا من 19 سبتمبر، حيث يمكن للعملاء شراء أحدث هواتف آبل من أي متجر معتمد أو موزع معتمد.

ولكن، مع الشعبية الكبيرة التي حققتها هذه الأجهزة الجديدة، لم يكن من السهل الحصول عليها، نفذ المخزون بسرعة، ما دفع بعض تجار التجزئة إلى رفع الأسعار بشكل ملحوظ.

في أحد الأسواق الإماراتية، تم بيع نسخة iPhone 17 Pro بسعة 2 تيرابايت، التي تبلغ سعرها الأصلي 8499 درهم، بسعر 14000 درهم.

وقال مالكو المتاجر إن الطلب الأكبر كان على موديلات iPhone 17 Pro Max بسعة تخزين 1 و 2 تيرابايت والتي يصعب العثور عليها.

iPhone 17 Pro Max

كما تم رصد وحدة 2 تيرابايت أخرى على الإنترنت بسعر 11000 درهم، في المقابل، تباع النسخ الأكثر شيوعا بسعات تخزين 256 و 512 جيجابايت بزيادة سعرية تتراوح بين 500 و 1000 درهم.

وقال محمد شريف، صاحب متجر إكستيل موبايلز: “من المبكر جدا اعتبار ذلك ظاهرة، فإذا كان أداء الجهاز جيدا، سيرتفع الطلب في الأيام المقبلة”.

في يوم الإطلاق، اصطف عشاق آبل أمام المتاجر في جميع أنحاء الإمارات منذ الساعة 3:20 صباحا، وبدأت الحجوزات المسبقة في 12 سبتمبر الساعة 4 مساء، وتم بيعها بالكامل في دقائق.

يبدأ سعر iPhone Air من 4299 درهم، بينما يبدأ iPhone 17 و iPhone 17 Pro من 4699 درهم و 5099 درهم على التوالي.

ويجب على العملاء الذين يقومون بالطلب الآن عبر متجر آبل الرسمي الانتظار لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لتوصيل الأجهزة.

تظل الإمارات واحدة من الأسواق الرئيسية لشركة آبل، حيث يسافر العديد من المشترين الدوليين للحصول على أحدث النماذج، ومع ذلك، يواجه تجار التجزئة تحديات صعبة هذه المرة.