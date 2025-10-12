قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. أنغام تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور
بعد تعيينه في الشيوخ.. ابن الدكتور أحمد عمر هاشم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسي
فيريرا يرفض خوض وديات بسبب الغيابات والإصابات
شرم الشيخ.. "مدينة السلام" تتحول إلى مركز دائم لصناعة القرار الدولي
مدرب ألمانيا يدافع عن انطلاقة نجم ليفربول.. تفاصيل
حقيقة رفض حسام عبد المجيد تجديد عقده مع الزمالك
من الكنيست إلى شرم الشيخ.. زيارة ترامب تفتح صفحة جديدة في تاريخ الشرق الأوسط
فيريرا يخطط لمنح بارون أوشينج فرصة الظهور الأول أمام ديكيداها
انطلاق معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب على أرض مصر
سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم
قمة السيسي-ترامب تتصدر جدول أعمال قمة شرم الشيخ.. تعرف على البرنامج المبدئي
معتمد جمال مديرا فنيا لـ الانتاج الحربي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لا تأجر ولا تشتري.. امتلك هاتف iPhone 17 بطريقة ثالثة لم تسمع بها من قبل

آيفون 17 برو
آيفون 17 برو
شيماء عبد المنعم

في ظل تزايد الإقبال على الهواتف الذكية الفاخرة في الهند، بات خيار الشراء عبر الأقساط الشهرية الممتدة لأكثر من 12 شهرا عاملا حاسما لدى المستهلكين. 

وقد ساهم هذا التوجه في تعزيز مبيعات الهواتف عالية الجودة، حيث سجلت فئة الهواتف الفاخرة نموا قياسيا بلغ 96.4% خلال الربع الأخير، وفقا لبيانات مؤسسة IDC.

BytePe تحدث ثورة في سوق الهواتف الذكية الفاخرة بالهند عبر نموذج "الملكية الذكية"


وفي هذا السياق، أطلقت شركة هندية ناشئة تدعى "BytePe"، أسسها المدير التنفيذي السابق في "فليبكارت" جايانت جها، نموذجا مبتكرا يهدف إلى تقليص تكلفة الأقساط الشهرية بشكل كبير، من خلال إتاحة خيارات الترقية أو الاحتفاظ بالجهاز، مما يجعل امتلاك الهواتف الفاخرة أكثر سهولة.

وقال جها: "عادة ما يدفع المستهلك كامل قيمة الجهاز مقدما، رغم أن له قيمة متبقية بعد عام أو عامين من الاستخدام. لذلك طورنا نموذجا خاصا يتنبأ بقيمة دورة حياة المنتج، ويعمل بسلاسة مع أدوات التمويل الحالية مثل بطاقات الائتمان أو منظومتنا التمويلية الخاصة".


ويتيح نموذج "BytePe" للمستخدمين اختيار خطة تمويل مخصصة تقل تكلفتها بنسبة 40–50% عن الأقساط التقليدية، مما يخفف العبء المالي ويمنح المستهلكين فرصة لترقية نمط حياتهم.

تأسست "BytePe" في سبتمبر الماضي، ويؤكد مؤسسها أن مشكلة القدرة على تحمل تكلفة الهواتف الفاخرة لا تزال قائمة، رغم انتشار عروض مثل "الأقساط بدون فوائد" وبرامج الاستبدال، ويضيف: "نحن لسنا خدمة تأجير هواتف، بل منصة للملكية الذكية".


ويمنح النموذج المستخدمين مرونة في استبدال أو ترقية أجهزتهم في أي وقت، مع إمكانية الاحتفاظ بالجهاز أو إرجاعه بعد فترة محددة، حيث تنخفض تكلفة الأقساط بنسبة تصل إلى 55%. 

على سبيل المثال، يمكن شراء هاتف iPhone 17 عبر "BytePe" مقابل 3899 روبية شهريا، مقارنة بـ 7400 روبية في الخطط التقليدية.

بعد مرور 12 شهرا، يمكن للمستخدم اختيار إعادة الجهاز وترقيته، أو الاستمرار في استخدامه مقابل 3500 روبية شهريا، وإذا رغب في الاحتفاظ بالجهاز نهائيا، يمكنه دفع الرصيد المتبقي على مدار عام إضافي بنفس القيمة الشهرية.


ويخطط “جها” لإطلاق خطة تمتد لعامين، تتيح دورة ترقية تتراوح بين 18 إلى 24 شهرا، مع توفير يصل إلى 45%، كما توفر المنصة حماية كاملة ضد التلف إلى جانب ضمان الشركة المصنعة.

حاليا، تقتصر منتجات "BytePe" على الهواتف الفاخرة من "أبل" و"سامسونج"، لكن الشركة تعتزم التوسع لتشمل الإكسسوارات، الساعات الفاخرة من "سيكو"، الحقائب، وغيرها. 

وتتوفر منتجات مثل iPhone 16 مقابل 2787 روبية شهريا، وسماعات AirPods 4 مقابل 877 روبية.


ويؤمن جها بأن نجاح "BytePe" مرتبط بتغير سلوك المستهلك الهندي نحو اقتناء الهواتف الفاخرة عبر نماذج تمويل ذكية، ويشير إلى أن 70–80% من مبيعات هذه الفئة تتم عبر الأقساط.

وعلى الرغم من وجود نماذج مشابهة في أوروبا مثل "Everphone" في ألمانيا و"Raylo" في المملكة المتحدة، إلا أن جها يرى أن "BytePe" يتميز بخيار الملكية، في حين تركز النماذج الأوروبية على التأجير فقط.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

السيسي وترامب

الرئاسة: الرئيسان السيسي وترامب سيلتقيان على هامش قمة شرم الشيخ

مجدي نزيه

خبير تغذية: لا مانع من استخدام أواني الطهي الأولومنيوم في تلك الحالة فقط

مجدي نزيه

مجدي نزيه: الأبحاث العلمية بينتّ حكمة الأجداد والأبناء.. والأقدم هو الأفضل والأصلح

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاباروت

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: العودة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المعلم.. من السبورة إلى فضاءات الميتافيرس !

