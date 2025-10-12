لا تأجر ولا تشتري.. امتلك هاتف iPhone 17 بطريقة ثالثة لم تسمع بها من قبل

في ظل تزايد الإقبال على الهواتف الذكية الفاخرة في الهند، بات خيار الشراء عبر الأقساط الشهرية الممتدة لأكثر من 12 شهرا عاملا حاسما لدى المستهلكين.

وقد ساهم هذا التوجه في تعزيز مبيعات الهواتف عالية الجودة، حيث سجلت فئة الهواتف الفاخرة نموا قياسيا بلغ 96.4% خلال الربع الأخير، وفقا لبيانات مؤسسة IDC.

BytePe تحدث ثورة في سوق الهواتف الذكية الفاخرة بالهند عبر نموذج "الملكية الذكية"



وفي هذا السياق، أطلقت شركة هندية ناشئة تدعى "BytePe"، أسسها المدير التنفيذي السابق في "فليبكارت" جايانت جها، نموذجا مبتكرا يهدف إلى تقليص تكلفة الأقساط الشهرية بشكل كبير، من خلال إتاحة خيارات الترقية أو الاحتفاظ بالجهاز، مما يجعل امتلاك الهواتف الفاخرة أكثر سهولة.

وقال جها: "عادة ما يدفع المستهلك كامل قيمة الجهاز مقدما، رغم أن له قيمة متبقية بعد عام أو عامين من الاستخدام. لذلك طورنا نموذجا خاصا يتنبأ بقيمة دورة حياة المنتج، ويعمل بسلاسة مع أدوات التمويل الحالية مثل بطاقات الائتمان أو منظومتنا التمويلية الخاصة".



ويتيح نموذج "BytePe" للمستخدمين اختيار خطة تمويل مخصصة تقل تكلفتها بنسبة 40–50% عن الأقساط التقليدية، مما يخفف العبء المالي ويمنح المستهلكين فرصة لترقية نمط حياتهم.

تأسست "BytePe" في سبتمبر الماضي، ويؤكد مؤسسها أن مشكلة القدرة على تحمل تكلفة الهواتف الفاخرة لا تزال قائمة، رغم انتشار عروض مثل "الأقساط بدون فوائد" وبرامج الاستبدال، ويضيف: "نحن لسنا خدمة تأجير هواتف، بل منصة للملكية الذكية".



ويمنح النموذج المستخدمين مرونة في استبدال أو ترقية أجهزتهم في أي وقت، مع إمكانية الاحتفاظ بالجهاز أو إرجاعه بعد فترة محددة، حيث تنخفض تكلفة الأقساط بنسبة تصل إلى 55%.

على سبيل المثال، يمكن شراء هاتف iPhone 17 عبر "BytePe" مقابل 3899 روبية شهريا، مقارنة بـ 7400 روبية في الخطط التقليدية.

بعد مرور 12 شهرا، يمكن للمستخدم اختيار إعادة الجهاز وترقيته، أو الاستمرار في استخدامه مقابل 3500 روبية شهريا، وإذا رغب في الاحتفاظ بالجهاز نهائيا، يمكنه دفع الرصيد المتبقي على مدار عام إضافي بنفس القيمة الشهرية.



ويخطط “جها” لإطلاق خطة تمتد لعامين، تتيح دورة ترقية تتراوح بين 18 إلى 24 شهرا، مع توفير يصل إلى 45%، كما توفر المنصة حماية كاملة ضد التلف إلى جانب ضمان الشركة المصنعة.

حاليا، تقتصر منتجات "BytePe" على الهواتف الفاخرة من "أبل" و"سامسونج"، لكن الشركة تعتزم التوسع لتشمل الإكسسوارات، الساعات الفاخرة من "سيكو"، الحقائب، وغيرها.

وتتوفر منتجات مثل iPhone 16 مقابل 2787 روبية شهريا، وسماعات AirPods 4 مقابل 877 روبية.



ويؤمن جها بأن نجاح "BytePe" مرتبط بتغير سلوك المستهلك الهندي نحو اقتناء الهواتف الفاخرة عبر نماذج تمويل ذكية، ويشير إلى أن 70–80% من مبيعات هذه الفئة تتم عبر الأقساط.

وعلى الرغم من وجود نماذج مشابهة في أوروبا مثل "Everphone" في ألمانيا و"Raylo" في المملكة المتحدة، إلا أن جها يرى أن "BytePe" يتميز بخيار الملكية، في حين تركز النماذج الأوروبية على التأجير فقط.