مواجهة القرن.. شاومي تتحدى آيفون 17 برو ماكس بمقارنة صادمة| فيديو

تستعد شركة شاومي، للكشف عن سلسلة Xiaomi 17 في وقت لاحق من هذا الشهر، وقام لو ويبينغ، رئيس الشركة، بنشر فيديو قصير على ويبو لمقارنة شاومي 17 برو ماكس بـ آيفون 17 برو ماكس.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، الهدف من هذه المقارنة كان تهدئة المخاوف من أن شاومي قد قامت بنسخ تصميم جزيرة الكاميرا من آبل.

وصرح لو بأنك يمكن أن ترى الفرق بين التصميمين، لكنه أشار أيضا إلى أن تصميم الكاميرا في هاتفه يبدو مختلفا عن تصميم آبل، رغم ذلك، إذا تجاهلنا شاشة شاومي التي تشغل جزيرة الكاميرا، يصعب تحديد أي فرق ملحوظ بينهما.

شاومي أكدت أن التصميم مستلهم من Mi 11 Ultra الذي تم إطلاقه في عام 2021، ويبدو أن هذه الحجة لم تقنع الجميع.

في نفس السياق، أصرت الشركة على أنها لم تتخط الجيل 16 لمواكبة تسمية آبل، وهي نقطة اعتبرها الكثيرون غير منطقية، خصوصا مع تقديمها إصدار “برو ماكس” خاص بها.

مواصفات Xiaomi 17 والسعر المتوقع

أعلن لو ويبينغ أن سلسلة Xiaomi 17 ستصبح متاحة في الصين قبل 1 أكتوبر، وستكون أول الأجهزة التي تحتوي على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم، الذي سيتم الكشف عنه في 23 سبتمبر.

كما أضاف أن شاومي قد حصلت على فترة حصرية طويلة لاستخدام الشريحة، ما يعني أنه لا يتوقع أن يتم إطلاق أي أجهزة منافسة في نفس الفترة حتى أكتوبر.

يتراوح سعر Xiaomi 17 Pro بين 5000 إلى 6000 يوان (حوالي 700 إلى 850 دولارا)، بينما يتراوح سعر شاومي 17 برو ماكس بين 6000 إلى 7000 يوان (حوالي 850 إلى 1000 دولارا)، هذه الأسعار مخصصة للسوق الصيني، وإذا تم طرح هذه الهواتف في أسواق أخرى، يتوقع أن تكون هناك زيادة كبيرة في الأسعار.

شاشة خلفية مبتكرة

تتميز سلسلة شاومي الجديدة بشاشة خلفية يمكن استخدامها في مجموعة من الوظائف مثل إدارة المكالمات، التحكم في الموسيقى، عرض معلومات السفر، و العد التنازلي.

كما يمكن أيضا استخدام الشاشة الخلفية كـ عدسة كاميرا لالتقاط الصور باستخدام الكاميرات الخلفية للهاتف، مما يمكن المستخدمين من تحسين صور السيلفي، قارن “لو” هذه الشاشة بالشاشات التي تظهر في الهواتف القابلة للطي.