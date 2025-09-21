قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
بالأسماء .. الأهلى يتفاوض مع 5 مدربين .. كارلوس كيروش الأبرز
إمام عاشور يغادر المستشفى في الساعات الأخيرة الماضية.. تفاصيل
تفاصيل اطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفهم الصحيح للدين ومحاربة التطرف والشائعات
مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب 2 من قيادات الأخوان عن الطعام داخل محبسهما
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
للطلبة.. كيفية الحصول على اشتراكات القطارات
مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب اثنين من قيادات الإخوان عن الطعام داخل محبسهما
كسوف جزئي للشمس.. العالم يترقب الكسوف الأخير في 2025
نتنياهو: سيتعين علينا مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في غزة صعب للغاية
المشاط: تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي يعكس قدرات قوية للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مواجهة القرن.. شاومي تتحدى آيفون 17 برو ماكس بمقارنة صادمة| فيديو

شيماء عبد المنعم

تستعد شركة شاومي، للكشف عن سلسلة Xiaomi 17 في وقت لاحق من هذا الشهر، وقام لو ويبينغ، رئيس الشركة، بنشر فيديو قصير على ويبو لمقارنة شاومي 17 برو ماكس بـ آيفون 17 برو ماكس. 

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، الهدف من هذه المقارنة كان تهدئة المخاوف من أن شاومي قد قامت بنسخ تصميم جزيرة الكاميرا من آبل.

وصرح لو بأنك يمكن أن ترى الفرق بين التصميمين، لكنه أشار أيضا إلى أن تصميم الكاميرا في هاتفه يبدو مختلفا عن تصميم آبل، رغم ذلك، إذا تجاهلنا شاشة شاومي التي تشغل جزيرة الكاميرا، يصعب تحديد أي فرق ملحوظ بينهما.

شاومي أكدت أن التصميم مستلهم من Mi 11 Ultra الذي تم إطلاقه في عام 2021، ويبدو أن هذه الحجة لم تقنع الجميع.

في نفس السياق، أصرت الشركة على أنها لم تتخط الجيل 16 لمواكبة تسمية آبل، وهي نقطة اعتبرها الكثيرون غير منطقية، خصوصا مع تقديمها إصدار “برو ماكس” خاص بها.

مواصفات Xiaomi 17 والسعر المتوقع

أعلن لو ويبينغ أن سلسلة Xiaomi 17 ستصبح متاحة في الصين قبل 1 أكتوبر، وستكون أول الأجهزة التي تحتوي على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم، الذي سيتم الكشف عنه في 23 سبتمبر. 

كما أضاف أن شاومي قد حصلت على فترة حصرية طويلة لاستخدام الشريحة، ما يعني أنه لا يتوقع أن يتم إطلاق أي أجهزة منافسة في نفس الفترة حتى أكتوبر.

يتراوح سعر Xiaomi 17 Pro بين 5000 إلى 6000 يوان (حوالي 700 إلى 850 دولارا)، بينما يتراوح سعر شاومي 17 برو ماكس بين 6000 إلى 7000 يوان (حوالي 850 إلى 1000 دولارا)، هذه الأسعار مخصصة للسوق الصيني، وإذا تم طرح هذه الهواتف في أسواق أخرى، يتوقع أن تكون هناك زيادة كبيرة في الأسعار.

شاشة خلفية مبتكرة

تتميز سلسلة شاومي الجديدة بشاشة خلفية يمكن استخدامها في مجموعة من الوظائف مثل إدارة المكالمات، التحكم في الموسيقى، عرض معلومات السفر، و العد التنازلي. 

كما يمكن أيضا استخدام الشاشة الخلفية كـ عدسة كاميرا لالتقاط الصور باستخدام الكاميرات الخلفية للهاتف، مما يمكن المستخدمين من تحسين صور السيلفي، قارن “لو” هذه الشاشة بالشاشات التي تظهر في الهواتف القابلة للطي.

شاومي 17 برو ماكس Xiaomi 17 مقارنة شاومي 17 برو ماكس Xiaomi 17 Pro

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

مدى صحة حديث رهن النبي عليه الصلاة والسلام درعه عند يهودي

الدعاء

مفهوم العدد في حديث «إن لله تسعة وتسعين اسمًا»

الصلاة

أيهما أفضل أداء الصلاة في أول وقتها منفردًا أو أدائها في آخر وقتها جماعة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

