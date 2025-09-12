تسريب مواصفات هاتف Xiaomi 16.. الفلاجشيب المنتظر من شاومي

من المتوقع أن تكشف شاومي عن ثلاثة أجهزة ضمن سلسلة Xiaomi 16 الرائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وهي Xiaomi 16 و Xiaomi 16 Pro و Xiaomi 16 Pro Max.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena”، تم تسريب المواصفات المتوقعة لهاتف شاومي الرائد القادم Xiaomi 16 عبر منصة إكس (سابقا تويتر) من قبل أحد المصادر الموثوقة.

المواصفات المتوقعة لهاتف Xiaomi 16

وفقا للمصدر، سيأتي هاتف Xiaomi 16 بشاشة من نوع LTPO OLED بقياس 6.3 بوصة، بدقة 1.5K، تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

كما يتضمن الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية، حيث ستأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل باستخدام مستشعر OmniVision، بالإضافة إلى كاميرا بزاوية عريضة 50 ميجابكسل وكاميرا تقريب Telephoto بدقة 50 ميجابكسل باستخدام مستشعر Samsung ISOCELL JN5.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فتتوقع التسريبات أن تأتي بدقة 32 ميجابكسل.

يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم المنتظر Snapdragon 8 Elite Gen 5، ويحتوي على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات عبر الكابل و 50 وات عبر الشحن اللاسلكي.

يكون الهاتف مقاوما للماء والغبار بمعيار IP68 و IP69، ويأتي مع مستشعر بصمة داخل الشاشة باستخدام تقنية Ultrasonic، ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بنظام HyperOS 3 من اليوم الأول.

من المؤكد أنه لا يمكن التحقق من دقة هذه المواصفات بشكل كامل في الوقت الحالي، لذلك من الأفضل أخذها بحذر، لكن الأخبار الجيدة هي أننا على بعد أقل من أسبوعين من الكشف الرسمي عن سلسلة Xiaomi 16، حيث سنحصل على كافة التفاصيل مباشرة من شاومي.

مواصفات Xiaomi 16

- شاشة 6.3 بوصة LTPO OLED بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز

- معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5 (أو Snapdragon 8 Elite 2)

- كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (مستشعر OmniVision) + 50 ميجابكسل زاوية عريضة + 50 ميجابكسل Samsung ISOCELL JN5

- كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل

- بطارية 7000 مللي أمبير مع دعم شحن سريع 100 وات سلكيا و 50 وات لاسلكيا

- مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68/IP69

- مستشعر بصمة Ultrasonic داخل الشاشة

- نظام التشغيل HyperOS 3

موعد إطلاق سلسلة Xiaomi 16

وفقا للتقارير الأخيرة، من المتوقع أن تطلق شاومي سلسلة Xiaomi 16 في الصين بين 24 و 26 سبتمبر، يذكر أن هاتف Xiaomi 15 تم إطلاقه في أكتوبر من العام الماضي.

يتوقع أن تتضمن سلسلة Xiaomi 16 جهازين رئيسيين هما Xiaomi 16 و Xiaomi 16 Pro، مع احتمالية إطلاق طراز مدمج أيضا باسم Xiaomi 16 Pro Mini كجزء من السلسلة.