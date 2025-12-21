نقيب المأذونين يفجر مفاجأة: بعض عقود الزواج العرفي تبرم بالمساجد

أكد الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، أنه يطالب مجلس النواب بالانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد المقبل، في الدورة الجديدة لمجلس النواب.

وطالب نقيب المأذونين، أيضا بتجرم عقد الزواج العرفي لمن هم دون السن القانوني " الأصغر من الـ 18 عامًا"، موضحًا ما يجرم في القانون يجرم في العرف.

وأضاف نقيب المأذونين، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن ولي الأمر أو صاحب الشأن عندما يذهب للمأذون من أجل إبرام عقد زواج لفتاة دون السن القانوني، ويتم الرفض يذهب لأي شخص لعقد زواج عرفي منهم المحامين، وبعد الوصول للسن القانوني يسجل العقد.

الزواج العرفي

وأشار إلى أن :" عقد الزواج العرفي قد تتم في المساجد، وأن الأيام الماضية تم القبض على شخص ينتحل صفة مأذون كان يبرم عقد زواج عرفي لفتاة لم تصل للسن القانوني بالمسجد".