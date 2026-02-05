وحدة السكان بالغردقة تنظم ندوة الإسلام حقوق وواجبات بمسجد العفيفي

شاركت وحدة السكان في مدينة الغردقة في تنظيم ندوة توعوية بعنوان «الإسلام حقوق وواجبات» ضمن مبادرة «تحدث معه»، والتي أُقيمت بمسجد العفيفي بمنطقة الوفاء والأمل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية وتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، ودعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وتأتي هذه الجهود في ظل قيام الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وبرئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، بتقديم الدعم الفني والمتابعة المستمرة لأنشطة وحدات السكان، بالتنسيق مع شركاء العمل بالمحافظات، بما يضمن الحقوق الإنجابية، والاستثمار في الثروة البشرية، ودعم المرأة، وتعزيز التعليم ورفع الوعي المجتمعي بأثر القضية السكانية على معدلات النمو الاقتصادي.

وجاءت الندوة برعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتحت إشراف كمال سليمان، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، وبمتابعة اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، وبمشاركة منطقة وعظ البحر الأحمر.

وشهدت الندوة حضور عدد (50) مستفيدًا، حيث حاضر الشيخ خالد إبراهيم الرشيدي حول «المساواة في الحقوق والواجبات»، موضحًا أن المساواة بين الجنسين حق إنساني أصيل، وأن المرأة شأنها شأن الرجل تستحق العيش بكرامة وأمان، مؤكدًا أن تحقيق المساواة يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الإسلام أرسى منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات قائمة على العدل والمساواة، وحقوق العباد، بما يشمل حق الإنسان في الحياة والحرية والمساواة في التعليم، بما يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.