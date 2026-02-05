قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
صدام الفراعنة يشعل البريميرليج.. صلاح ومرموش وجها لوجه بقمة ليفربول ومانشستر سيتي
محافظ البحر الأحمر يعتمد نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
أول مباراة يشارك خلالها زيزو مع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة
20 مليون جنيه ثمن الرحيل .. «دونجا» ينقذ الزمالك من شبح الالتزامات الأجنبية
محافظات

وحدة السكان بالغردقة تنظم ندوة الإسلام حقوق وواجبات بمسجد العفيفي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

شاركت وحدة السكان في مدينة الغردقة في تنظيم ندوة توعوية بعنوان «الإسلام حقوق وواجبات» ضمن مبادرة «تحدث معه»، والتي أُقيمت بمسجد العفيفي بمنطقة الوفاء والأمل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية وتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، ودعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وتأتي هذه الجهود في ظل قيام الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وبرئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، بتقديم الدعم الفني والمتابعة المستمرة لأنشطة وحدات السكان، بالتنسيق مع شركاء العمل بالمحافظات، بما يضمن الحقوق الإنجابية، والاستثمار في الثروة البشرية، ودعم المرأة، وتعزيز التعليم ورفع الوعي المجتمعي بأثر القضية السكانية على معدلات النمو الاقتصادي.

وجاءت الندوة برعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتحت إشراف كمال سليمان، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، وبمتابعة اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، وبمشاركة منطقة وعظ البحر الأحمر.

وشهدت الندوة حضور عدد (50) مستفيدًا، حيث حاضر الشيخ خالد إبراهيم الرشيدي حول «المساواة في الحقوق والواجبات»، موضحًا أن المساواة بين الجنسين حق إنساني أصيل، وأن المرأة شأنها شأن الرجل تستحق العيش بكرامة وأمان، مؤكدًا أن تحقيق المساواة يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الإسلام أرسى منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات قائمة على العدل والمساواة، وحقوق العباد، بما يشمل حق الإنسان في الحياة والحرية والمساواة في التعليم، بما يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.

اخبار البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة القضية السكانية

