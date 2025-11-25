قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أول مأذونة في مصر تدلي بصوتها في انتخابات النواب بلجنتها الانتخابية بالشرقية

اول مأذونة في مصر
اول مأذونة في مصر
محمد الطحاوي

أدلت أمل سليمان، ابنة مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، وأول مأذونة في مصر والوطن العربي، اليوم، بصوتها في انتخابات مجلس النواب.

أكدت أمل سليمان أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية "واجب وطني"،مشيرة إلى أهمية النزول والمشاركة الفعالة من جانب المرأة في جميع مراحل العملية الديمقراطية.

جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.

الشرقية محافظة الشرقية مجلس النواب مصر

