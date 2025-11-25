أول مأذونة في مصر تدلي بصوتها في انتخابات النواب بلجنتها الانتخابية بالشرقية

أدلت أمل سليمان، ابنة مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، وأول مأذونة في مصر والوطن العربي، اليوم، بصوتها في انتخابات مجلس النواب.

أكدت أمل سليمان أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية "واجب وطني"،مشيرة إلى أهمية النزول والمشاركة الفعالة من جانب المرأة في جميع مراحل العملية الديمقراطية.

جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.