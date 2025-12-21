كوريا الشمالية تؤكد ضرورة كبح طموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن كوريا الشمالية أكدت أن طموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية يجب "كبحه تماما".







اليابان تظهر نية لامتلاك أسلحة نووية

ونقلت الوكالة عن مسؤول في السياسة الخارجية بكوريا الشمالية ، قوله إن اليابان تظهر نية صريحة لامتلاك أسلحة نووية، مستشهدا بتصريحات يابانية تدعو إلى مراجعة ما يعرف بالمبادئ الثلاثة غير النووية.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات في شرق آسيا، وسط نقاشات متزايدة حول قضايا التسلح والأمن الإقليمي.

وأضافت الوكالة، أن طوكيو كثفت في الآونة الأخيرة مثل هذه التصريحات، ولا سيما عقب موافقة الولايات المتحدة على طلب تقدمت به كوريا الجنوبية لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، معتبرة أن ذلك يعكس تغيرا في الخطاب الأمني الياباني ويثير مخاوف إقليمية.