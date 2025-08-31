قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاومي تطلق Redmi Pad 2 Play ببطارية ضخمة وشاشة عالية الدقة

تابلت شاومي Redmi Pad 2 Play Bundle
تابلت شاومي Redmi Pad 2 Play Bundle
شيماء عبد المنعم

أطلقت العلامة التجارية ريدمي التابعة لشركة شاومي،  جهازا خاصا جديدا تحت اسم Redmi Pad 2 Play Bundle، وهو إصدار مميز من جهازها اللوحي Redmi Pad 2 يأتي مزودا بغطاء حماية متين وقلم إلكتروني. 

وذكر موقع “gizmochina”، تتضمن حزمة الجهاز غطاء سيليكون أزرق فاتح بتصميم صلب، مزود بمقبض أصفر يمكن استخدامه كقاعدة تثبيت للجهاز، إضافة إلى فتحة مخصصة للقلم الأصفر.

مواصفات Redmi Pad 2 Play Bundle

يحمل تابلت شاومي Redmi Pad 2 Play Bundle، شاشة زجاجية غير لامعة بقياس 11 بوصة، بجودة عرض 2.5K، تبلغ دقتها 2560 × 1600 بكسل، بكثافة 274 بكسل في البوصة. 

وتستخدم الشاشة تقنية AG nano-texture التي تقلل التوهج بنسبة تصل إلى 97%، مما يمنح رؤية أوضح سواء في الداخل أو الخارج، كما حصلت على ثلاث شهادات من TUV Rheinland تشمل تقليل الضوء الأزرق، الخلو من الوميض، ودعم الإيقاع الحيوي. 

تعرض الشاشة أكثر من مليار لون، وتدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 90 هرتز، مع معدل استجابة للمس يصل إلى 360 هرتز و240 هرتز عند استخدام القلم، أما السطوع فيصل إلى 500 شمعة في الوضع العادي و600 شمعة في الوضع الخارجي.

تابلت شاومي Redmi Pad 2 Play Bundle

من حيث الأداء، يعمل الجهاز بمعالج ميدياتك Helio G100-Ultra المبني بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويضم نواتين Cortex-A76 بسرعة 2.2 جيجاهرتز، وستة أنوية Cortex-A55 بسرعة 2.0 جيجاهرتز، مع معالج رسوميات Mali-G57 MC2. 

يأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X، ومساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2 قابلة للتوسعة حتى 2 تيرابايت. 

يعمل الجهاز بنظام شاومي Xiaomi HyperOS 2 الذي يوفر ميزات مثل مزامنة المكالمات، مزامنة الشبكة، والحافظة المشتركة.

يحتوي الجهاز على بطارية ضخمة 9000 مللي أمبير، وتمنح حتى 17 ساعة من تشغيل الفيديو، و22 ساعة من القراءة، و234 ساعة من الاستماع إلى الموسيقى، بالإضافة إلى 86 يوما في وضع الاستعداد. 

يدعم الجهاز الشحن السريع بقوة 18 وات عبر منفذ USB-C بمعايير PD2.0 وQC2.0، لكن لا يتضمن محول شحن في العلبة.

تابلت شاومي Redmi Pad 2 Play Bundle

وبالنسبة للتصوير، يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 مع تسجيل فيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 تدعم نفس دقة الفيديو، يدعم الجهاز صوتا محيطيا قويا بفضل أربعة مكبرات صوت مدمجة مع تقنيات Dolby Atmos وشهادة Hi-Res Audio.

وتشمل خيارات الاتصال شبكة Wi-Fi 5 وتقنية Bluetooth 5.3 ومنفذ شحن USB 2.0، إلى جانب مجموعة من الحساسات مثل مقياس التسارع، وحساس الضوء المحيط الافتراضي، وحساس Hall.

أما عن الأسعار، يتوافر تابلت Redmi Pad 2 Play Bundle في المملكة المتحدة بسعر 179 جنيها إسترلينيا، وفي الأسواق الأوروبية بسعر 200 يورو (أي ما يعادل 11.212 جنيه مصري).

