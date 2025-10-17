المصري يفرض التعادل السلبي على الاتحاد الليبي في طرابلس بالكونفدرالية

انتهت مواجهة فريق المصري البورسعيدي أمام مضيفه الاتحاد الليبي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ستاد طرابلس الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية الإفريقية في نسختها الثالثة والعشرين.

جاءت المباراة متوسطة المستوى من الفريقين، حيث غابت الفاعلية الهجومية عن أغلب فتراتها، خاصة في الشوط الأول الذي شهد أفضلية نسبية لأصحاب الأرض دون ترجمة إلى أهداف.

وفي الدقيقة العشرين، كاد الاتحاد الليبي أن يتقدم بعدما ارتدت كرة رأسية من القائم الأيمن لحارس المصري محمود حمدي، في أخطر فرص اللقاء بالشوط الأول، قبل أن ينتهي بالتعادل السلبي بعد دقيقتين من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، حاول المصري استعادة السيطرة وبادر بهجمات منظمة قادها أحمد القرموطي وحسن علي، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الاتحاد.

وقام المدير الفني للمصري نبيل الكومي بإجراء عدة تغييرات هجومية بحثًا عن التسجيل، حيث دفع بكل من بونور موجيشا وكينجسلي إيدو وميدو جابر، بدلاً من القرموطي وحسن علي وصلاح محسن.

ورغم سيطرة المصري النسبي في الدقائق الأخيرة، إلا أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي، ليبقى الحسم مؤجلًا إلى مواجهة الإياب في بورسعيد.

وبدأ المصري اللقاء بتشكيل ضم:

في حراسة المرمى: محمود حمدي.

وفي الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي.

وفي الوسط: محمود حمادة، مصطفى أبو الخير، عبد الرحيم دغموم، حسن علي، أحمد القرموطي.

وفي الهجوم: صلاح محسن.

ويُنتظر أن يخوض الفريقان مواجهة الإياب في بورسعيد الأسبوع المقبل، لتحديد المتأهل إلى دور الـ32 (مكرر) من البطولة القارية.