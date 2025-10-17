مودرن سبورت يهزم وادي دجلة بثنائية ويتقدم في جدول الدوري

حقق فريق مودرن سبورت فوزًا مهمًا على وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل أحمد يوسف وعلي زعزع هدفي مودرن سبورت، فيما أحرز أحمد فاروق هدف وادي دجلة الوحيد.



وشهد اللقاء إصابة المدافع كمال أبو الفتوح لاعب وادي دجلة بكسر في شظية القدم، ليغادر أرض الملعب مبكرًا ويتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وبهذه النتيجة، رفع مودرن سبورت رصيده إلى 15 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 17 نقطة في المركز السادس.