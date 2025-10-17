قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إصابة شديدة.. نقل مدافع وادي دجلة للمستشفى

لاعب وادي دجلة
لاعب وادي دجلة
حمزة شعيب

شهدت مباراة وادي دجلة ومودرن سبورت، المقامة حاليًا على استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، إصابة شديدة لمدافع وادي دجلة كمال أبو الفتوح، تسببت في خروجه من اللقاء مبكرًا.

وأظهرت الفحوصات المبدئية، إصابة اللاعب بكسر في شظية القدم؛ بعد سقوط خاطئ تعرض له في الدقيقة العاشرة خلال محاولته التصدي لإحدى العرضيات دون أي التحام مباشر مع لاعب من مودرن سبورت، ليسقط متألمًا على أرضية الملعب ويتم نقله سريعًا إلى المستشفى لإجراء أشعة دقيقة وتحديد حجم الإصابة وفترة الغياب المتوقعة.

تفاصيل المباراة
نجح فريق مودرن سبورت في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف، أحرزه اللاعب أحمد يوسف في الدقيقة 16، بعد عرضية متقنة من علي فوزي حولها برأسه داخل شباك عمرو حسام حارس وادي دجلة.

تشكيل وادي دجلة
حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: أحمد أيمن – سيف تقي – كمال أبو الفتوح – أحمد رضا

الوسط: أحمد سكولز – إسلام كانو – محمد عبد العاطي – ميس كاندروب

الهجوم: يوسف وياه – فرانك بولي

 تشكيل مودرن سبورت:

حراسة المرمى: كريم عماد

الدفاع: محمد دسوقي – علي الفيل – محمود رزق – علي فوزي

الوسط: غنام محمد – محمد هلال – محمد مسعد – أحمد يوسف

الهجوم: حسام حسن – محمود ممدوح

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى مخلوف، فيجيري، عماد حمدي، محمود شعبان، علي زعزع، آدم رجم، رشاد المتولي، أرنولد إيبا، عبد الرحمن رشدان.

وتُستكمل المباراة وسط ترقب من جماهير وادي دجلة لمعرفة تطورات حالة كمال أبو الفتوح، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية في خط دفاع الفريق.

وادي دجلة مودرن سبورت الدوري المصري

