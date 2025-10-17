قناة مصرية مفتوحة لإذاعة مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية

يواجه فريق الكرة بالنادي المصري نظيره الاتحاد الليبي في الثامنة من مساء اليوم الجمعة في اطار منافسات الدور التمهيدي" الـ 32 " من البطولة

تنطلق مباراة المصري والاتحاد الليبي علي ملعب طرابلس الدولي في ذهاب دور الـ32 من الكونفيدرالية

أعلنت قناة أون سبورت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" عن نقل مباراة الاتحاد الليبي والمصري

يدير المباراة طاقم تحكيم جابوني بقيادة تانجوى ميبيامي حكمًا للساحة يدير لقاء المصري والاتحاد الليبي ومعه مساعد الحكم الأول أموس ندونج، ومساعد الحكم الثاني أوريل أوندو ، فيما يتولى خوزيه أبا مهام الحكم الرابع، بينما يتولى سيبيت ليبراتو من جنوب السودان مهام مراقب المباراة، ويتولى الصومالي عويس أحمد مهام مراقبة التحكيم.