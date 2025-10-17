قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز صلاة الجمعة في البيت مع الزوجة والأولاد؟.. أمين الإفتاء يجيب
رونالدو يتصدر قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرًا.. ما موقف محمد صلاح؟
تعرف على زي بيراميدز ونهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس بأبو سمبل سيتكرر في المتحف المصري الكبير
بكام النهارده؟.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
نيران صديقة.. أوكرانيا: الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة تابعة له فوق القرم
شركات النقل الذكي تدرس رفع أسعارها بعد زيادة البنزين
تعليق بنرات بالتعريفة الجديدة في جميع مواقف ومحطات النقل الجماعي بالجيزة
الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار وتثبتها لعام كامل.. خطة شاملة لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة ودعم الإنتاج المحلي| خبير يعلق
الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة مستجاب في هذا الوقت.. يغفله كثيرون
حسام موافي يشرح أسباب الوفاة المفاجأة لمرضى الكبد.. فيديو
آصف ملحم: أمريكا تشهد انقساما داخليا حول التعامل مع الحرب الأوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه بفضل الاستثمار والابتكار المالي

الخطيب
الخطيب
حسام الحارتي

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن ميزانية النادي شهدت قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال فترتي مجلسه، نتيجة تطبيق فكر استثماري متطور وتوسيع قاعدة الموارد المالية عبر أدوات مبتكرة، إلى جانب الاستفادة من قيمة اسم الأهلي وتاريخه العريق الممتد منذ عام 1907.

وأوضح الخطيب أن النادي تسلّم ميزانية قدرها نحو 800 مليون جنيه في عام 2017، ارتفعت إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية الدورة الأولى، ثم واصلت النمو لتصل إلى 8.5 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الأهلي نجح في سداد كامل أقساط أراضي فروعه الجديدة التي أصبحت مملوكة للنادي بالكامل، دون أي التزامات مالية تجاه أي جهة.

وأشار رئيس الأهلي إلى أن تحقيق هذه الأرقام القياسية لا يعني التوقف عندها، بل يمثل دافعًا لمزيد من العمل والابتكار، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لتواكب حجم التوسع في الفروع والخدمات وزيادة الإنفاق التشغيلي الشهري.

وقال الخطيب: «شعارنا القادم هو الاستثمار من أجل المستقبل، فالنجاح الحقيقي هو ضمان استدامة الموارد بما يخدم أجيال الأهلي القادمة.»

كما أوضح رئيس الأهلي أن النادي كان من أوائل المؤسسات الرياضية في مصر التي طبقت الحد الأدنى للأجور تقديرًا للعاملين، مؤكدًا أنهم شركاء أساسيون في كل إنجاز تحقق داخل القلعة الحمراء خلال السنوات الماضية.

الكابتن محمود الخطيب حمود الخطيب النادي الأهلي الأهلي ر رئيس الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة المتوقعة

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

أنبوبة البوتجاز

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

ترشيحاتنا

طلعت مصطفى

منافسات قوية في اليوم الثاني للبطولة المصرية المفتوحة للهواة للجولف على ملاعب دريم لاند

مدبولي

مشروعات ضخمة بالقليوبية.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

جانب من الفاعليات

جامعة القاهرة تعلن تفاصيل أجندة مؤتمرها الدولي الأول للذكاء الاصطناعي

بالصور

هل تحمل بكتيريا الأمعاء مفتاح علاج فقر الدم المنجلي؟ مفاجأة علمية

علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي
علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي
علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي

من الفساتين الشفافة للبدلات الغريبة.. أغرب إطلالات مهرجان الجونة عبر دوراته حتى 2025 | صور

إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى
إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى
إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

تويوتا GR
تويوتا GR
تويوتا GR

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد