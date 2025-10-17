الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه بفضل الاستثمار والابتكار المالي

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن ميزانية النادي شهدت قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال فترتي مجلسه، نتيجة تطبيق فكر استثماري متطور وتوسيع قاعدة الموارد المالية عبر أدوات مبتكرة، إلى جانب الاستفادة من قيمة اسم الأهلي وتاريخه العريق الممتد منذ عام 1907.

وأوضح الخطيب أن النادي تسلّم ميزانية قدرها نحو 800 مليون جنيه في عام 2017، ارتفعت إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية الدورة الأولى، ثم واصلت النمو لتصل إلى 8.5 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الأهلي نجح في سداد كامل أقساط أراضي فروعه الجديدة التي أصبحت مملوكة للنادي بالكامل، دون أي التزامات مالية تجاه أي جهة.

وأشار رئيس الأهلي إلى أن تحقيق هذه الأرقام القياسية لا يعني التوقف عندها، بل يمثل دافعًا لمزيد من العمل والابتكار، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لتواكب حجم التوسع في الفروع والخدمات وزيادة الإنفاق التشغيلي الشهري.

وقال الخطيب: «شعارنا القادم هو الاستثمار من أجل المستقبل، فالنجاح الحقيقي هو ضمان استدامة الموارد بما يخدم أجيال الأهلي القادمة.»

كما أوضح رئيس الأهلي أن النادي كان من أوائل المؤسسات الرياضية في مصر التي طبقت الحد الأدنى للأجور تقديرًا للعاملين، مؤكدًا أنهم شركاء أساسيون في كل إنجاز تحقق داخل القلعة الحمراء خلال السنوات الماضية.