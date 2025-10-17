طارق يحيى يتحدث عن حزنه على حال الزمالك

تحدث طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، على الهواء علي حزنه عن الأزمات التي تعاني منها القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

وجاء هذا خلال تواجد طارق يحيى في برنامج «اللعيب» عبر قناة «إم بي سي مصر 1»، أثناء مناقشة تصريحات إكرامي الشحات، حارس الأهلي السابق.

وكان إكرامي قد اقترح من قبل التبرع لنادي الزمالك من أجل إنقاذه من الأزمة المالية التي يعاني منها في الفترة الحالية.

وقال طارق يحيى: «التبرع لنادي الزمالك؟!. بزعل من الحاجات دي. أنا زعلان على الوضع، زعلان جدًا»، قبل أن ينهمر في البكاء.

وعلق: «الزمالك أكبر من كده بكتير، الناس أخدت كلام إكرامي إنه إسقاط واستهانة بالنادي، لكن ده مكانش شعور كابتن إكرامي».

وأكمل: «لكن أي حد يقول هذا الكلام ده بيهرج، مينفعش أقول اتبرع للزمالك بـ 2 جنيه، الزمالك أكبر من كده بكتير، وفي مجلس إدارة هو اللي يحل المشكلة. يشكر إكرامي، يشكر بدر حامد، إن بيطرح بعض الحلول».



