الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة ديكيداها في الكونفدرالية

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية.

ياتي هذا في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الفريق تدريبه الختامي في الخامسة مساء اليوم، تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على أن يختار بعدها المدير الفني القائمة التي ستخوض اللقاء للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة.

ويفتقد الزمالك في لقاء بطل الصومال لكلا من عدي الدباغ وآدم كايد وناصر منسي ومحمد شحاتة للإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء غدًا السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من سمير قزاز حكم ساحة، ويعاونه كل من زكريا برينسي وهشام آيت عبو مساعدين ومصطفى كشاف حكم رابع.

واختار "كاف" الليبي جمال سالم إمبايا مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الجابوني جيروم إيفونج نزولو.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك وديكيداها الصومالي في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري على ستاد السلام.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء غدٍ السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، المقرر لها غداً السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه الأساسي والمكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي الكامل.

وفي المقابل سيرتدي فريق ديكيداها الصومالي زيه الكامل باللون اللبني الكامل، في حين سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الفسفوري.

حضر الاجتماع من الزمالك، كل من عبد الناصر محمد مدير الكرة وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومحمد حسني مسؤول المهمات، بجانب تواجد ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومندوبي نادي ديكيداها.

ومنح نادي الزمالك 500 دعوة لمسؤولي بطل الصومال خلال الاجتماع الفني للقاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء غدًا السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية