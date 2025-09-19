إكرامي يهاجم إمام عاشور بسبب أزمة وكيله مع الأهلي

أبدى إكرامي الشحات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، استياءه من موقف لاعب الفريق إمام عاشور في أزمته الأخيرة المتعلقة بتعامل وكيله آدم وطني مع إدارة القلعة الحمراء.



وأكد إكرامي في تصريحات تلفزيونية أن إمام عاشور ارتكب خطأ واضحًا بالتعاقد مع وكيل اللاعبين آدم وطني، خاصة بعد قرار النادي الأهلي بعدم التعامل معه عقب أزمة صفقة وسام أبو علي.

وقال حارس الأهلي السابق موجّهًا رسالة قوية للاعب:

"إمام عاشور يتعمد تحدي إدارة الأهلي وجماهيره.. الباب يفوت جمل، لأن الأهلي لا يقف على أي لاعب أو أي شخص".



واستشهد إكرامي بعدد من الأسماء الكبيرة التي رحلت عن الأهلي بينما استمر النادي في حصد البطولات والإنجازات، مثل محمود الخطيب، طاهر أبو زيد، رمضان صبحي وغيرهم، مشددًا على أن "الأهلي كيان لا يتأثر برحيل أي لاعب".



وبهذا الموقف، أعاد إكرامي التأكيد على الثوابت داخل النادي الأهلي، والتي تقوم على أن الكيان فوق الجميع، وأن أي لاعب مهما كانت قيمته لا يمكن أن يتجاوز مبادئ النادي وتاريخه.