أهمها السلمون.. أقوى الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د

محافظة القدس: عمليات الهدم وطرد المواطنين من منازلهم هو احتلال صريح
أليو ديانج يفتتح مشوار منتخب مالي أمام زامبيا في كأس الأمم الأفريقية
روسيا تفتح تحقيقا في مقتل رئيس إدارة التدريب العملياتي فانيل سارفاروف
روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية باغتيال مسؤول عسكري بارز
قافلة المساعدات الـ 99 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تخصيص 100 ناد ومركز شباب بالقليوبية لعرض مباراة مصر وزيمبابوي للجماهير
الخارجية: استعادة 131 مواطنًا مصريًا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا
استقرار نسبي.. تعرف على أعلى سعر للدولار فى البنوك اليوم
جبران: الانتهاء من 90% من القرارات التنفيذية لقانون العمل ونشرها قرببا
قرار رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
إذا كنت لا تعيش في منطقة تتمتع بالتعرض الكافي لأشعة الشمس على مدار العام، ولا تفضل تناول المكملات الغذائية، فيمكنك الحصول على جزء من احتياجاتك من فيتامين د من خلال النظام الغذائي، ومن أشهر الأطعمة الغنية بفيتامين د نقدمها لك فى هذا التقرير وفقا لموقع DailyMedicalinfo.

أقوى الأطعمة تحتوى على فيتامين د

1-السلمون:

الأسماك الدهنية مثل السلمون تحتوي طبيعيًا على فيتامين د، إلى جانب عناصر داعمة للمناعة مثل أحماض أوميغا-3 (DHA). يمكن إضافته إلى السلطات أو تقديمه مع الأرز ليكون خيارًا ممتازًا لدعم مستويات فيتامين د.

2-عصير البرتقال المدعّم:

عند اختيار عصير البرتقال، يُنصح بالبحث عن الأنواع المدعّمة بفيتامين د والكالسيوم وعناصر غذائية أساسية أخرى.

وبالإضافة إلى فيتامين سي الداعم للمناعة، يوفر فيتامين د الموجود في هذه الأنواع المدعّمة دعمًا إضافيًا للجهاز المناعي.

3-الحليب:

إلى جانب  الكالسيوم، يحتوي الحليب على فيتامين د، وفيتامين أ، والبروتين، وهي عناصر مهمة لوظائف المناعة.

4-التونة المعلّبة:

التونة المعلّبة خيار سريع وسهل لزيادة مدخول فيتامين د.

5-بعض أنواع الفِطر (المشروم):

يُعد الفطر المصدر النباتي الوحيد لفيتامين د، إذ يستطيع إنتاجه بعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية، بطريقة مشابهة لما يحدث في جسم الإنسان.

يمكن استبدال نصف كمية اللحم المفروم بالفطر المفروم في بعض الوصفات لزيادة القيمة الغذائية دون التأثير على الطعم.

6-حبوب الإفطار المدعّمة:

العديد من أنواع  حبوب الافطار الشائعة تكون مدعّمة بفيتامين د وعناصر غذائية أخرى. ولتحقيق أقصى فائدة في وجبة الإفطار، يمكن تناولها مع الحليب وكوب من عصير البرتقال المدعّم.

7-البيض:

يُعد البيض مصدرًا جيدًا لفيتامين د بشرط تناول الصفار.

8-كبدة البقر:

لمن يتناول اللحوم، تُعدكبدة البقر مصدرًا طبيعيًا غنيًا بفيتامين د، إلى جانب عناصر غذائية مهمة مثل حمض الفوليك، كما أنها خيار اقتصادي ومتعدد الاستخدامات في الطهي.

