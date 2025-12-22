استقرار نسبي.. تعرف على أعلى سعر للدولار فى البنوك اليوم

استقر سعر الدولار اليوم وفقا لآخر تحديثات فى البنوك ، ونرصد فى موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى مستهل تعاملات اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025، في بنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار اليوم الإثنين

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(مصرف أبوظبي الإسلامي، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي) نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (القاهرة، المصري الخليجي ) عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( نكست، قطر الوطني، بنك الشركة المصرفية العربية) لنحو 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (العربي الأفريقي، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، المصرف العربي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، مصر، قناة السويس، ميد بنك، تنمية الصادرات) نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك(فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، التعمير والإسكان، العقاري المصري العربي، البركة) نحو 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري) لنحو 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، كريدي أجريكول) حوالي 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي لنحو 47.48 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر نحو 47.55 جنيه.