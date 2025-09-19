قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الرياضة يفتتح بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني

وزير الشباب والرياضة يفتتح البطولة الدولية للجمباز
وزير الشباب والرياضة يفتتح البطولة الدولية للجمباز
حمزة شعيب

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 21 سبتمبر الجاري بمشاركة 15 دولة.

كما حضر حفل الافتتاح الاستاذ عبدالله محمد، رئيس الاتحاد السعودى للجمباز، الاستاذ فهد ناصر اللقب الصولة، رئيس الاتحاد الكويتي للجمباز، الاستاذ عادل بن حامد رئيس الاتحاد الليبي للجمباز، والاستاذ صالح الجويري رئيس الاتحاد الأردن للجمباز.

بدأ حفل الافتتاح بالسلام جمهوري، اعقبه فيديو عن البطولة والفرق المشاركة ثم الكلمات الافتتاحية.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور أشرف صبحي أن استضافة مصر لهذه البطولة الهامة هو انعكاس حقيقي لرؤية الدولة المصرية في جعل مصر مركزاً عالمياً لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية، مشدداً على أن الرياضة تملك قوة فريدة في توحيد الشعوب. مضيفا أن الوزارة ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأبطال الرياضيين، إيماناً بأنهم ثروة الوطن الحقيقية ومصدر إلهامه، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين ومرحباً بهم على أرض مصر.

من جهته، أوضح الدكتور إيهاب أمين أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللامحدود الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية لرياضة الجمباز، مشيرا إلى أن استضافة البطولات الدولية كانت العامل الأهم في صقل خبرات لاعبي المنتخب الوطني وتطوير أدائهم بشكل غير مسبوق.

يُذكر أن البطولة يشارك فيها 165 لاعباً ولاعبة يمثلون 15 دولة هي: “أذربيجان – بلجيكا – اليونان – الهند – إندونيسيا – الأردن – السويد – تايلاند – السعودية – الكويت – ليبيا – لبنان - تونس - أوكرانيا بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة”.

أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة البطولة الدولية للجمباز

