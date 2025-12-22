أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

تشهد أسعار الدواجن اليوم الأثنين 22 ديسمبر2025 استقراراً ملحوظاً بالأسواق، وسط توقعات بارتفاعها قريباً مع اقتراب عيد الميلاد للمسيحين، لكن مازالت أسعار الفراخ تحافظ على استقرارها بعد الانخفاض الذي شهدته مؤخراً وساعد المواطنون على الإقبال على شراء الدواجن بأنواعها .

يستعرض معكم صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الأثنين 22 ديسمبر 2025 حسب بورصة الدواجن ..

اسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزرعة والبورصة: 57 جنيهًا، اما سعر كيلو الفراخ البيضاء بالأسواق للمستهلك: 68 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سعر كيلو الفراخ البلدي داخل المزرعة والبورصة: 98 جنيهًا، اما سعر كيلو الفراخ البلدي بالأسواق: 108 جنيهات.

سعر الفراخ الحمراء اليوم

سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المزرعة والبورصة: 84 جنيهًا اما سعر كيلو الفراخ الساسو بالأسواق: 94 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم الإثنين بين 160 و180 جنيهًا، باختلاف المناطق والأسواق وتكاليف التشغيل.

سعر كرتونة البيض الأثنين

سعر كرتونة البيض الأحمر: 112 جنيهًا جملة، وتباع للمستهلك بنحو 122 جنيهًا، بتراجع قدره جنيهين.

• سعر كرتونة البيض الأبيض: 110 جنيهات جملة، وتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا، بتراجع قدره جنيهين.

انخفاض أسعار الفراخ

وقد انخفض سعر الفراخ البيضاء اليوم من أمس الأحد ، حيث تراجع سعر كيلو الفراخ بنحو جنيهين واحد داخل بورصة الدواجن والمحال التجارية، بحسب تحديثات شعبة الدواجن وتجار بمحافظة الجيزة.

وكانت أسعار الدواجن هبطت من مستوى الـ 80 جنيهًا أول الشهر الماضي، إلى 57 جنيهًا للكيلو.

طريقة تخزين الفراخ الصحيحة

أكد الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، أنه ينصح المواطنين بعدم وضع الدواجن في الفريزر مباشرة بعد ذبحها بغرض التخزين، موضحًا أن الطريقة الصحيحة للتخزين هي وضعها أولاً في الثلاجة العادية لمدة 72 ساعة، ومن ثم نقلها إلى المجمد.

وأضاف نقيب الأطباء البيطريين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الدواجن بعد الذبح يجب أن تتعرض لـ نفق التجميد، وأن الهدف هناك أن تتجمد الدجاجة بشكل كامل وفي وقت واحد، ففي حالة تخزين الدواجن بعد ذبحها في الفريزر تكون غير صحية.

ولفت إلى أنه من الأمور الصحية الصحية، للتعامل مع الدواجن المذبوحة يفضل أن توضع في الطهي بشكل مباشر، أو وضعها في الثلاجة العادية لمدة 72 ساعة، وبعد ذلك يتم التخزين.