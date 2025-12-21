بلاش تخزين الدواجن بالفريزر بهذه الطريق.. نقيب البيطريين يوجه تحذير عاجل

أكد الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، أنه ينصح المواطنين بعدم وضع الدواجن في الفريزر مباشرة بعد ذبحها بغرض التخزين، موضحًا أن الطريقة الصحيحة للتخزين هي وضعها أولاً في الثلاجة العادية لمدة 72 ساعة، ومن ثم نقلها إلى المجمد.



وأضاف نقيب الأطباء البيطريين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الدواجن بعد الذبح يجب أن تتعرض لـ نفق التجميد، وأن الهدف هناك أن تتجمد الدجاجة بشكل كامل وفي وقت واحد، ففي حالة تخزين الدواجن بعد ذبحها في الفريزر تكون غير صحية.

ولفت إلى أنه من الأمور الصحية الصحية، للتعامل مع الدواجن المذبوحة يفضل أن توضع في الطهي بشكل مباشر، أو وضعها في الثلاجة العادية لمدة 72 ساعة، وبعد ذلك يتم التخزين.

الدواجن لا تخرج رائحة

وأشار إلى أن الدواجن لا تخرج رائحة إذا تم غسلها بطريقة صحيحة، ووضعها في الثلاجة لتصل لدرجة حرارة منخفضة، وبعد ذلك تخزن.