في أول أسابيع عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم "الست" في السينمات السعودية
بالتردد.. قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بـ كأس أمم أفريقيا
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في موجة عنف بتايوان
تردد جديد.. القنوات المغربية الرياضية الناقلة لـ مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم إفريقيا
الجبهة الوطنية يوافق على تعديلات قانون المهن الرياضية بالشيوخ
مصرع جنرال روسي رفيع المستوى في انفجار سيارة بموسكو
القبض على المتهم بدهس طالب في المقطم

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام قائد سيارة "فان" بالاصطدام بنجلها وإحداث إصابته حال سيره بأحد الشوارع بمنطقة المقطم بالقاهرة ولاذ بالفرار .


بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 نوفمبر الماضى تبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة من (طالب "مصاب بكدمات متفرقة" - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قائد سيارة "فان " لقيامه بالاصطدام به حال سيره بالدراجة النارية قيادته بأحد الشوارع بدائرة القسم ، مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها ولاذ بالفرار .


أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

الأمن الباكستاني يعلن اعتقال متحدث جماعة خراسان بتنظيم داعش

اغتيال جنرال روسي في تفجير سيارة مفخخة بموسكو.. واتهام مخابرات هذه الدولة

بسبب الدولار.. سعر الذهب يتجاوز مستوى 4400 دولار للأونصة لأول مرة

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

في قدمه .. أسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

