القبض على المتهم بدهس طالب في المقطم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام قائد سيارة "فان" بالاصطدام بنجلها وإحداث إصابته حال سيره بأحد الشوارع بمنطقة المقطم بالقاهرة ولاذ بالفرار .



بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 نوفمبر الماضى تبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة من (طالب "مصاب بكدمات متفرقة" - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قائد سيارة "فان " لقيامه بالاصطدام به حال سيره بالدراجة النارية قيادته بأحد الشوارع بدائرة القسم ، مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها ولاذ بالفرار .



أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

