طباعة كتب وملازم جامعية .. القبض على مالك مكتبة بعين شمس

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة ومطبعة "بدون ترخيص"- كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بطباعة الكتب والملازم الدراسية "خاصة بإحدى الجامعات" بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المكتبة والمطبعة المشار إليهما وأمكن ضبط (المدير المسئول) وبحوزته (عدد كبير من نسخ كتب وملازم تعليمية خاصة بإحدى الجامعات "بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون").

وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.