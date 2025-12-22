للكشف عن حقيقة الرواية.. التحقيق في هتـ.ـك 4 طلاب عرض زميلهم بأكتوبر

تحقق النيابة العامة بأكتوبر في اتهام 4 طلاب بهتك عرض زميلهم داخل دورة مياه مدرسة بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وملابساتها وحقيقة وقوعها كما رواها الطالب المجني عليه.

كانت ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 4 طلاب بتهمة هتك عرض طفل، داخل دورة مياه مدرسة بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من سيدة، 30 سنة، بتعرض نجلها، 13 سنة، بالصف الثاني الإعدادي لهتك عرض من 4 طلاب، بعد قيامهم منذ عدة أشهر بالدخول عليه في دورة المياه بالمدرسة وشل 3 منهم حركته، و قام الرابع بهتك عرضه.

وذكرت والدة الطالب المجني عليه، أنها لاحظت مرور نجلها بحالة نفسية سيئة وكان دائمًا يرغب التواجد بمفرده، وبسؤالها عن سوء حالته، أخبرها بواقعة هتك عرضه منذ عدة أشهر، وأنهم هددوه بالايذاء إذا أخبر أحدًا.

ألقت قوة أمنية القبض على المتمهين، وتبين أنهم، طالبان 16 سنة بالصف الثالث الإعدادي، وطالب 15 سنة بالصف الثاني الإعدادي، والرابع عمره 17 سنة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيام الأول بهتك عرض المجني عليه، وقيام الثاني والثالث والرابع بشل حركته وتكميمه داخل دورة مياه المدرسة.

ويواصل رجال المباحث التحريات، وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

ومن جانبه أكد مصدر مسئول في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن كل ما تم تداوله من أنباء بشأن الإبلاغ عن واقعة تعدى طلاب على زميلهم بمدرسة فى أكتوبر هي أنباء غير صحيحة.

وأضاف المصدر : بالبحث والتقصي تبين أنه لم تشهد المدرسة أي وقائع من هذا النوع تماما.

وأوضح المصدر لصدى البلد ، أنه تم فحص شكوى ولى أمر الطالب المعتدى عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة ، والتحقيقات أفادت بعدم حدوث أي وقائع بالمدرسة المذكورة .

وكشف المصدر ، أن بعد تحرير محضر من ولي الأمر في قسم الشرطة ، تم استدعاء الطالب المعتدى عليه واثنين من خارج المدرسة ، والمفاجأة أن الطالبين اعترفا بأن الواقعة لم تحدث في المدرسة بل تمت خارج المدرسة في منزل المعتدى عليه.