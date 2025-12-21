التحقيق في اتهام نقيب الموسيقيين لشخص بسبه على فيسبوك

تباشر النيابة المختصة التحقيقات في اتهام نقيب الموسيقيين مصطفى كامل أحد الأشخاص بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

طلبت جهات التحقيقات تحريات مباحث التوثيق والمعلومات حول الحساب الشخصي للمشكو في حقه للوقوف على ملابسات الاتهام.

كان تلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة اخطارا بتحرير محامى محضر بقسم العجوزة وكيلا عن نقيب الموسيقيين مصطفى كامل ضد شخص وذلك لقيامه بالتعدى عليه بالسب والقذف والتشهير به عبر الصفحة الخاصة به على موقع فيسبوك عن طريق بث مقطع فيديو باساءته لللذوق العام وتقليل من مكانته بالوسط الفنى.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق.