بالتردد.. قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بـ كأس أمم أفريقيا
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في موجة عنف بتايوان
تردد جديد.. القنوات المغربية الرياضية الناقلة لـ مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم إفريقيا
الجبهة الوطنية يوافق على تعديلات قانون المهن الرياضية بالشيوخ
مصرع جنرال روسي رفيع المستوى في انفجار سيارة بموسكو
هدية رمضان للمواطنين.. تراجع فى أسعار اللحوم والدواجن واستقرار الأسواق
الأرصاد تكشف حالة الجو لمدة أسبوع مقبل.. فيديو

الأرصاد
الأرصاد
البهى عمرو

  كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، مؤكدًا أن البلاد ستشهد استقرارا في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن البلاد تشهد استقرارا تاما طوال هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، وأن البلاد لن تشهد أمطارا شديدة، وأنه في حالة حدوث أمطار ستكون خفيفة وعشوائية.


ولفت إلى أن الأجواء في فترة النهار ستكون مشمسة، وأن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، وأن درجة الحرارة العظمى على القاهرة ستكون من 20 لـ 22 درجة.


وأشار إلى أنه يحذر من الأجواء شديدة البرودة التي تحدث في الساعات المتأخرة، وأن هناك بعض المناطق تسجل أقل من 10 درجات، ولذلك على الجميع الحذر من الانخفاضات الكبيرة في درجات الحرارة بالمساء.


وأوضح أن البلاد في الصباح تشهد شبورة مائية، ولذلك على الجميع الحذر من التقلبات الجوية، خلال هذه الفترة. 
 

