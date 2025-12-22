الأرصاد تكشف حالة الجو لمدة أسبوع مقبل.. فيديو

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، مؤكدًا أن البلاد ستشهد استقرارا في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن البلاد تشهد استقرارا تاما طوال هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، وأن البلاد لن تشهد أمطارا شديدة، وأنه في حالة حدوث أمطار ستكون خفيفة وعشوائية.



ولفت إلى أن الأجواء في فترة النهار ستكون مشمسة، وأن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، وأن درجة الحرارة العظمى على القاهرة ستكون من 20 لـ 22 درجة.



وأشار إلى أنه يحذر من الأجواء شديدة البرودة التي تحدث في الساعات المتأخرة، وأن هناك بعض المناطق تسجل أقل من 10 درجات، ولذلك على الجميع الحذر من الانخفاضات الكبيرة في درجات الحرارة بالمساء.



وأوضح أن البلاد في الصباح تشهد شبورة مائية، ولذلك على الجميع الحذر من التقلبات الجوية، خلال هذه الفترة.

