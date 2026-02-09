قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تتغير التقييمات في المدارس تزامنًا مع شهر رمضان؟.. خبير تربوي تكشف
قوة إسرائيلية تختطف أحد قادة الجماعة الإسلامية في لبنان
لابورتا يكشف كواليس الانسحاب التاريخي.. لماذا ترك برشلونة مشروع السوبرليج وترك ريال مدريد وحيدًا في مواجهة اليويفا؟
إعلام إيراني: بدء جلسة غير علنية للبرلمان لبحث مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة
زراعة الأعضاء وإنشاء الجامعات.. تعزيز التعاون الصحي بين مصر وإسبانيا
60 سيارة إسعاف.. لحظة استقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين
قبل رمضان أم بعده؟.. موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا
سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل
وزير الزراعة يتفقد عددا من المشروعات التنموية بشمال سيناء.. اليوم
العربيات ولعت.. الصور الأولى لمصرع وإصابة 13 شخصا في حادث طريق السلوم
البنك المركزي يوجه البنوك بتوسيع الخدمات الرقمية ودمج الصيرفة الإسلامية.. تفاصيل
خلال 7 سنوات.. إيلون ماسك يعلن عزمه لبناء مدينة بشرية على المريخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قتـ.ل 51 مسلما.. منفذ هجوم مسجدي كرايستشيرش بنيوزيلندا يستأنف الحكم

برينتون تارانت
برينتون تارانت
محمد على

أطلق أحد أنصار تفوق العرق الأبيض، الذي أطلق النار وقتل 51 شخصاً في مسجدين بنيوزيلندا عام 2019، استئنافاً يوم الاثنين يسعى فيه إلى إلغاء إدانته.

أسوأ عملية إطلاق نار

اعترف برينتون تارانت، وهو مدرب رياضي أسترالي سابق، بتنفيذه أسوأ عملية إطلاق نار جماعي في العصر الحديث في نيوزيلندا قبل أن يُحكم عليه بالسجن مدى الحياة في أغسطس 2020.

والآن، يزعم القاتل المدان أن ظروف احتجازه "التعذيبية واللاإنسانية" أثناء محاكمته جعلته غير قادر على اتخاذ قرارات عقلانية عندما أقر بالذنب، وذلك وفقًا لملخص المحكمة للقضية.

يُحتجز تارانت في وحدة متخصصة للسجناء ذوي الخطورة الشديدة في سجن أوكلاند، ونادراً ما يتفاعل مع السجناء أو غيرهم من الناس.

"لم أكن أملك الحالة الذهنية أو الصحة العقلية اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة في ذلك الوقت"، هذا ما قاله تارانت للمحكمة، وفقًا لصحيفة نيوزيلندا هيرالد.

قال تارانت إن حالته النفسية كانت تجعله يفكر في محاولة توريط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الجريمة.
 

 

السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط

وقال، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة الوطنية النيوزيلندية: "ما قلته في ذلك الوقت هو 'ربما يمكنني الخروج والقول إن هناك مطلق نار ثانٍ، ربما يمكنني القول إنه دونالد جيه ترامب'".

إذا أيدت محكمة الاستئناف في ويلينجتون إدانة تارانت، فستعقد جلسة استماع منفصلة في وقت لاحق من العام للنظر في استئناف ضد الحكم الصادر بحقه.

كانت عقوبته بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط هي الأشد في تاريخ نيوزيلندا.

مجزرة تارانت 

هاجم تارانت، المسلح بترسانة من الأسلحة شبه الآلية، المصلين في مسجدين في كرايستشيرش في 15 مارس 2019.

نشر بياناً على الإنترنت قبل الهجمات، ثم قام ببث عمليات القتل مباشرة لمدة 17 دقيقة.

كان جميع ضحاياه من المسلمين، وشمل ذلك الأطفال والنساء وكبار السن.

أحد أنصار العرق الأبيض تفوق بنيوزيلندا أسترالي السجن مدى الحياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

كيفية استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

الإيجار القديم

برلمانية عن الإيجار القديم: الهم أصبح أكبر بعد إقرار القانون

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

ضحايا حادث بني سويف

وفاة عروسين بعد شهر من زفافهما إثر استنشاقهما غاز ببني سويف

الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن

كباكا

اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة

ترشيحاتنا

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم: فقه المعاملات.. البيوع المنهي عنها في الإسلام "رؤية فقهية"

ملتقى الجامع الأزهر يناقش فقه المعاملات.. البيوع المنهي عنها في الإسلام

أذكار قبل النوم

أذكار قبل النوم .. ردد أفضل أدعية النبي ليلا للوقاية من كل سوء

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يفتتحان مسجد ومقام السيدة عائشة

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يفتتحان مسجد ومقام السيدة عائشة

بالصور

بمقصورة رانج روفر.. شاهد سيارة هوندا الرياضية الجديدة

هوندا
هوندا
هوندا

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

تصريحات محمد شاهين

زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

مرض نادر

شعرت بحموضة وأصابها سعال… طبيبة تكتشف إصابة بمرض نادر غير مرئي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد