قتـ.ل 51 مسلما.. منفذ هجوم مسجدي كرايستشيرش بنيوزيلندا يستأنف الحكم

أطلق أحد أنصار تفوق العرق الأبيض، الذي أطلق النار وقتل 51 شخصاً في مسجدين بنيوزيلندا عام 2019، استئنافاً يوم الاثنين يسعى فيه إلى إلغاء إدانته.

أسوأ عملية إطلاق نار

اعترف برينتون تارانت، وهو مدرب رياضي أسترالي سابق، بتنفيذه أسوأ عملية إطلاق نار جماعي في العصر الحديث في نيوزيلندا قبل أن يُحكم عليه بالسجن مدى الحياة في أغسطس 2020.

والآن، يزعم القاتل المدان أن ظروف احتجازه "التعذيبية واللاإنسانية" أثناء محاكمته جعلته غير قادر على اتخاذ قرارات عقلانية عندما أقر بالذنب، وذلك وفقًا لملخص المحكمة للقضية.

يُحتجز تارانت في وحدة متخصصة للسجناء ذوي الخطورة الشديدة في سجن أوكلاند، ونادراً ما يتفاعل مع السجناء أو غيرهم من الناس.

"لم أكن أملك الحالة الذهنية أو الصحة العقلية اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة في ذلك الوقت"، هذا ما قاله تارانت للمحكمة، وفقًا لصحيفة نيوزيلندا هيرالد.

قال تارانت إن حالته النفسية كانت تجعله يفكر في محاولة توريط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الجريمة.



السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط

وقال، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة الوطنية النيوزيلندية: "ما قلته في ذلك الوقت هو 'ربما يمكنني الخروج والقول إن هناك مطلق نار ثانٍ، ربما يمكنني القول إنه دونالد جيه ترامب'".

إذا أيدت محكمة الاستئناف في ويلينجتون إدانة تارانت، فستعقد جلسة استماع منفصلة في وقت لاحق من العام للنظر في استئناف ضد الحكم الصادر بحقه.

كانت عقوبته بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط هي الأشد في تاريخ نيوزيلندا.

مجزرة تارانت

هاجم تارانت، المسلح بترسانة من الأسلحة شبه الآلية، المصلين في مسجدين في كرايستشيرش في 15 مارس 2019.

نشر بياناً على الإنترنت قبل الهجمات، ثم قام ببث عمليات القتل مباشرة لمدة 17 دقيقة.

كان جميع ضحاياه من المسلمين، وشمل ذلك الأطفال والنساء وكبار السن.