بالتردد.. قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بـ كأس أمم أفريقيا
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في موجة عنف بتايوان
تردد جديد.. القنوات المغربية الرياضية الناقلة لـ مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم إفريقيا
الجبهة الوطنية يوافق على تعديلات قانون المهن الرياضية بالشيوخ
مصرع جنرال روسي رفيع المستوى في انفجار سيارة بموسكو
هدية رمضان للمواطنين.. تراجع فى أسعار اللحوم والدواجن واستقرار الأسواق
أخبار البلد

وزير الزراعة يبحث مع وزير الاقتصاد الأرميني آفاق التعاون الزراعي المشترك وزيادة فرص الاستثمار

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "كيفورك بابويان"، وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الزراعية المختلفة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في توسيع نطاق الشراكات الدولية.

وتناول اللقاء، الذي حضره المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة: آليات زيادة تعزيز الاستثمار الزراعي المشترك، وإشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين، فضلا عن التعاون في العديد من الملفات مثل انتاج التقاوي، واستصلاح الأراضي، وترشيد استخدامات المياه.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تشجيع تبادل الزيارات لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، وإقامة منتديات الاستثمار، وورش العمل لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع، حيث استعرض الوزير خلال اللقاء: فرص الاستثمار في المشروعات القومية الزراعية الكبرى التي تتبناها الدولة المصرية، لافتا إلى إمكانية إقامة مشروعات مشتركة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في الري والزراعة.

وأشار فاروق إلى السمعة الطيبة التي تتمتع بها المنتجات المصرية عالمياً، واستعداد مصر لتلبية احتياجات الجانب الأرميني من السلع الاستراتيجية والفاكهة والخضروات.

كما تطرق الاجتماع إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية الزراعية من خلال المراكز البحثية المتخصصة في كلا البلدين،

من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد الأرميني عن تقديره للتطور الكبير الذي يشهده قطاع الزراعة في مصر، مؤكداً رغبة بلاده في تعميق الشراكة الاقتصادية والاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في هذا القطاع الحيوي، وخاصة فيما يتعلق بمجال استصلاح الأراضي، وترشيد استخدام المياه، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

جاء ذلك اللقاء على هامش اجتماعات الدورة السادسة للجنة المصرية–الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي تستضيفها مصر حاليا.

الزراعة وزير الزراعة وزير الاقتصاد الأرميني التعاون الزراعي فرص الاستثمار

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

عمرو زكى

عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

الزمالك

قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

في قدمه .. أسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

