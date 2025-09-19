قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أول تعليق من مدرب تشيلسي قبل مواجهة مانشستر يونايتد

القسم الرياضي

أكد إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، أن مواجهة فريق مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد تكون صعبة دائمًا، لافتًا إلى أن منافسه يؤدي بشكل جيد في الموسم الحالي حتى في المباريات التي خسر فيها.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي، غدًا السبت، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

صرح ماريسكا للصحفيين قبل مباراة السبت: "من الصعب دائمًا مواجهة يونايتد خارج أرضه على ملعب أولد ترافورد. الآن ليس الوقت المناسب، سواء العام الماضي أو العام الماضي، فالأمر دائمًا صعب".

وأضاف بقوله: "بعض المباريات التي خاضوها هذا الموسم ليست النتيجة الحقيقية. حتى مباراة مانشستر سيتي، حتى 1-0، ثم 2-0، كانوا في المباراة. عندما كانت النتيجة 0-0، سنحت لهم بعض الفرص للتسجيل. ستكون مباراة صعبة بلا شك".

أليخاندرو جارناتشو، أحد لاعبي تشيلسي الذين يعرفون ملعب أولد ترافورد جيدًا، قال ماريسكا إن اللاعب المنضم مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار) جاهز للبدء أساسيًا بعد دخوله بديلًا في المباراتين السابقتين.

وقال ماريسكا: "في المباراتين الأخيرتين، كان رائعًا عند دخوله. نحن سعداء بالطريقة التي يتكيف بها مع أسلوب لعبنا وما نريده من الجناح. أعتقد أنه جاهز للبدء أساسيًا".

يريد جارناتشو أيضًا إثبات جدارته، بعد أن كان الأرجنتيني واحدًا من خمسة لاعبين تم استبعادهم من تشكيلة أموريم قبل رحيله، وقال ماريسكا إنه سيتعين على اللاعب ضبط عواطفه إذا ما واجهه جمهور يونايتد في موقف صعب.

وأضاف ماريسكا: "الأمور دائمًا صعبة... لكن عليك أن تتعلم كيف تتعامل مع هذه الأمور".

ماريسكا تشيلسي مانشستر يونايتد

