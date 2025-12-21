قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليالٍ شديدة البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف ماذا يحدث في الأيام المقبلة؟
كان بيلعب بسلاح شقيقه.. التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى بنها
باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم
وزير الخارجية الزيمبابوي: التعاون مع روسيا ركيزة لحماية الكرامة الإنسانية في أفريقيا | فيديو
هل صيام أول ثلاثة أيام في رجب سُنة؟.. 3 بشارات للصائمين اليوم
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025
ناقد رياضي: «معلول» يتفوق على أي ظهير أيسر.. والتعاقد مع «بالعمري» إضافة قوية للأهلي
رغم العروض .. توروب يرفض إعارة محمد سيحا ويؤكد استمراره مع الأهلي
استشهاد الطفل ريان أبو معلا برصاص الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز جثمانه
افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة
عروس المشتاني| أسعار الرحلات النيلية في أسوان اليوم الأحد 21-12-2025 .. تعرّف عليها
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 21-12-2025
توك شو

وزير الخارجية الزيمبابوي: التعاون مع روسيا ركيزة لحماية الكرامة الإنسانية في أفريقيا | فيديو

وزير خارجية زيمبابوي
وزير خارجية زيمبابوي
محمود محسن

قال وزير خارجية زيمبابوي، أمون مورويرا، إن بلاده تتطلع إلى تعميق التعاون مع روسيا خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ثلاثة مجالات رئيسية تشمل تعزيز السلام والأمن، وتحقيق التقدم الاقتصادي، ودعم التماسك الاجتماعي، معتبرًا أن هذه المحاور تمثل ركائز أساسية لحماية الكرامة الإنسانية في القارة الأفريقية.

وأضاف مورويرا، خلال لقاء خاص مع «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامية آية لطفي، أن الكرامة الإنسانية لا تنفصل عن تحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه الأهداف لا يمكن بلوغها إلا من خلال الدبلوماسية متعددة الأطراف، وهو النهج الذي تعمل عليه الدول الأفريقية وروسيا منذ سنوات، بدءًا من قمة عام 2019، وصولًا إلى المؤتمر الوزاري الحالي في القاهرة.

وأكد أن الشراكة مع روسيا قادرة على تحقيق أهداف الدول الأفريقية، ليس فقط على مستوى التحرر السياسي، بل أيضًا على صعيد التحرر الاقتصادي، مشيرًا إلى أن ما بعد الاستقلال يتطلب بناء اقتصاد قوي يقود إلى التقدم الاجتماعي.

وشدد على أن روسيا تُعد شريكًا مثاليًا لأفريقيا، خاصة مع استمرار هذا التعاون حتى القمة الروسية الأفريقية المرتقبة في عام 2026، بما يحقق نتائج ملموسة تخدم أفريقيا وروسيا معًا في إطار عالم متعدد الأقطاب يسعى إلى السلام والتقدم.

