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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير خارجية زيمبابوي يشكر مصر على الاهتمام بتنمية قدرات الكوادر الإفريقية

علم زيمبابوي
علم زيمبابوي

أعرب وزير الخارجية الزيمبابوي فريدريك شافا عن شكره لمصر على الاهتمام بتنمية قدرات الكوادر في دول القارة الإفريقية؛ حتى تستطيع أن تعمل على تلبية متطلبات شعوبها التنموية.

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جاء ذلك خلال استقبال الوزير الزيمبابوي لسفير جمهورية مصر العربية في هراري السفير محمود فاروق عامر؛ بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله في البلاد.
وذكرت وزارة الخارجية- في بيان،  على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أن الوزير الزيمبابوي أثنى على البرامج التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في رفع وتنمية القدرات لدى العديد من الكوادر الزمبابوية.
كما أعرب عن رغبة بلاده في عقد جولة من المشاورات السياسية قريباً مع مصر؛ لتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يمهد لعقد أعمال اللجنة المشتركة، والتي سيدفع عقدها العلاقات إلى آفاقٍ أرحب خلال الفترة المقبلة.
من جانبه.. استعرض السفير المصري- خلال اللقاء- الجهود المبذولة لتنمية التعاون بين مصر وزيمبابوي في مختلف المجالات خلال الفترة الماضية.
كما أكد الجانبان على مواصلة العمل لتطوير العلاقات الثنائية، لاسيّما في مجالات الصحة والزراعة والتشييد والمقاولات، وذلك بهدف مساعدة زيمبابوي على إقامة المدينة الذكية الجديدة.

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