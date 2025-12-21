قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
تعزيز التعاون المصري الإكواتوري في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية
شبورة مائية وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأحد 21 ديسمبر |فيديو
تخفيضات حتى 20%.. مُتحدث الجيزة يكشف تفاصيل مهمة للمواطنين عن سوق اليوم الواحد |فيديو
إصابة 4 طلاب باختناق غاز في سكن خاص ببني سويف شرق النيل
أقصر نهار في 2025.. الانقلاب الشتوي يرسم ذروة الشتاء فلكيًا
معنديش قلب.. زينة تكشف عن أكثر شخصية كسرت قلبها
بدون التوجه للقسم.. تعرف على خطوات وأسعار استخراج فيش جنائي مستعجل 2025
اليوم.. امتحان تجريبي في مادة البرمجة لأولى ثانوي بـ9 محافظات
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من الخليل ورام الله
نموذج يُحتذى به .. مطالب برلمانية لتعميم مُبادرة «دفء وكساء» بالسويس بمختلف المحافظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

كان بيلعب بسلاح شقيقه.. التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى بنها

إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه بإحدى قرى مدينة بنها إثر إصابته بطلق ناري خرج عن طريق الخطأ أثناء لهوه بسلاح ناري (طبنجة) خاصة بشقيقه، الذي يعمل ضابطًا بمديرية أمن المنيا، ما أدى إلى وفاته في الحال وذلك بعد ورود تقرير الصفة التشريحية وانتهاء اعمال الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث بقرية مرصفا بدائرة مركز شرطة بنها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة.

وبالفحص تبين مصرع الشاب متأثرًا بإصابته، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بنها العام، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان ملابسات الحادث.

القليوبية محافظة القليوبية جهات التحقيق مديرية أمن القليوبية الأجهزة الأمنية

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

