كان بيلعب بسلاح شقيقه.. التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى بنها

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه بإحدى قرى مدينة بنها إثر إصابته بطلق ناري خرج عن طريق الخطأ أثناء لهوه بسلاح ناري (طبنجة) خاصة بشقيقه، الذي يعمل ضابطًا بمديرية أمن المنيا، ما أدى إلى وفاته في الحال وذلك بعد ورود تقرير الصفة التشريحية وانتهاء اعمال الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث بقرية مرصفا بدائرة مركز شرطة بنها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة.

وبالفحص تبين مصرع الشاب متأثرًا بإصابته، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بنها العام، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان ملابسات الحادث.