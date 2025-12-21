ليالٍ شديدة البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف ماذا يحدث في الأيام المقبلة؟

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية تشهد حالة من الاستقرار على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الحالي، مع عدم وجود فرص لسقوط الأمطار، لافتًا إلى مرور سحب خفيفة على بعض المناطق دون تأثير يُذكر.

درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية

وأوضح “القياتي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض على شاشة «القاهرة والناس»، أن درجات الحرارة تسجل معدلاتها الطبيعية، حيث تصل العظمى في القاهرة إلى نحو 22 درجة مئوية، بينما ترتفع نهارًا في محافظات الصعيد لتسجل قرابة 28 درجة مئوية، ويكون الطقس معتدلًا خلال ساعات النهار.

تحذير من البرودة ليلًا والصباح الباكر

وحذّر عضو هيئة الأرصاد من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مؤكدًا وجود فارق كبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، ما يستدعي ارتداء الملابس المناسبة خاصة في الساعات المتأخرة.

الشبورة المائية أبرز الظواهر المؤثرة

وأشار القياتي إلى أن الشبورة المائية تُعد الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا خلال الأيام المقبلة، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مطالبًا قائدي المركبات بتوخي الحذر واتباع تعليمات السلامة المرورية.

برودة شديدة في سيناء وسانت كاترين

واختتم القياتي تصريحاته بالتأكيد على استمرار حالة الاستقرار لمدة تصل إلى 10 أيام، مع استمرار الانخفاض الكبير في درجات الحرارة ليلًا، حيث تنخفض في مناطق سيناء إلى أقل من 5 درجات مئوية، وتصل إلى صفر درجة مئوية في سانت كاترين ونخل، وقد تسجل أحيانًا درجات أقل من الصفر في بعض الأجواء الشتوية القاسية.